Festival SPRING: „Next level“ im Glauben gehen

Mit einer multimedialen Auftaktveranstaltung ist am Ostermontag das Gemeindefestival SPRING eröffnet worden. Bis zum Samstag wollen sich die rund 3.000 Teilnehmenden in Willingen für ihren Glauben inspirieren lassen.

Alle Jahre wieder treffen sich Christinnen und Christen in den Osterferien in Willingen zum SPRING-Festival. Das Motto in diesem Jahr: „Next level“, ein Begriff aus der Gaming-Szene. „Aber uns geht es um etwas anderes“, sagte Moderator Thomas Joussen: „Als Menschen stehen wir immer vor der Frage, ob wir stehenbleiben oder einen Schritt weitergehen wollen.“ Viele Christen hätten den Wunsch, in ihrem Glauben zu wachsen, mehr von Jesus Christus zu lernen und näher an ihm dran zu sein. „Unser Wunsch ist, dass am Ende von SPRING euer Tank voll ist mit neuer Energie, um in eurer Gemeinde das nächste Level zu gehen.“

Die Theologieprofessorin Mihamm Kim-Rauchholz sprach über die Ostergeschichte nach dem Lukasevangelium und den Verbrecher am Kreuz. Als Hingerichteter habe er keine Chance auf ein „next level“ gehabt, bis Jesus alles veränderte: „Das Unglaubliche ist, dass der Verbrecher in dem sterbenden Jesus den erkennt, dessen Macht und Güte auch am Kreuz ungebrochen ist.“ Im christlichen Glauben entscheide sich an der Auferstehung alles.

Die Teilnehmenden können bei SPRING aus rund 600 Angeboten wählen. Weitere Referenten sind unter anderem der Astrophysiker und Bestsellerautor Heino Falcke, die Kirchenpionierin Daniela Mailänder und der Schauspieler und Autor Samuel Koch.

SPRING findet seit 1998 immer in der Woche nach Ostern und seit 2009 in Willingen (Nordhessen) statt. Veranstalter ist die Evangelische Allianz in Deutschland. Rund 400 Ehrenamtliche machen das Festival möglich.

