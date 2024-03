„Kein Märchen“: Über zwei Millionen TV-Zuschauer sehen „Die Passion“ aus Kassel

Mit einem großen Aufgebot an TV- und Popstars hat RTL eine moderne Version der biblischen Passionsgeschichte auf die Fernsehbildschirme gebracht. Tausende verfolgten die Live-Inszenierung im verregneten Kassel.

„Kassel als neues Jerusalem“: Unter diesem Motto stand die moderne Inszenierung der Leidensgeschichte Jesu mit Prominenten, deutscher Popmusik und einer Prozession durch die Kasseler Innenstadt. Bei regnerischem Wetter erlebten nach Sender-Angaben rund 8.000 Menschen am Mittwochabend vor Ort «Die Passion». Das über zweistündige Musikevent auf dem Friedrichsplatz in Kassel wurde live im Fernsehen übertragen.

2,23 Millionen TV-Zuschauer

Bei RTL schauten am Abend 2,23 Millionen Zuschauer zu. Der Marktanteil lag bei 9,7 Prozent, wie RTL-Unterhaltungssprecher Claus Richter am Donnerstag dem Evangelischen Pressedienst (epd) sagte. In der für die Werbung relevanten Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen kam die mit Deutsch-Pop begleitete Adaption des Leidenswegs Christi auf 12,6 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen auf 12,4 Prozent.

Nicht inbegriffen in der Quote sind Richter zufolge Zuschauer, die die Show mit Sänger und Moderator Benjamin Blümel als Jesus per Internet oder Streaming verfolgten. «Wir gehen davon aus, dass sich die Zuschauerzahlen noch deutlich erhöhen werden», sagte Richter. Diese Zahlen lägen erst in einigen Tagen vor.

Hannes Jaenicke: „Diese Geschichte ist kein Märchen“

Erzählt wurden die letzten Tage im Leben von Jesus Christus auf einer Bühne. Neben der Hauptbühne am Friedrichsplatz wurden sieben weitere Schauplätze zugeschaltet, darunter der Bergpark Wilhelmshöhe, eine Markthalle und der Hauptbahnhof.

Schauspieler, Autor und Umweltaktivist Hannes Jaenicke führte als Erzähler durch die Ostergeschichte. Er betonte zu Anfang: „Diese Geschichte ist kein Märchen“. Zu biblischen Zeiten war Jerusalem aus jüdischer Sicht der Mittelpunkt der Welt. Das übertrug Jaenicke auf die Live-Show: „Unser Bevölkerungsmittelpunkt heute ist RTL. Und Kassel soll unser Jerusalem sein.“

Die Hauptrolle des Jesus hatte der Sänger, Schauspieler und Moderator Ben Blümel übernommen. Daneben waren Jimi Blue Ochsenknecht als Judas, Timur Ülker als Petrus, Nadja Benaissa als Maria, Francis Fulton-Smith als Pontius Pilatus und Ralf Richter als Barabbas zu sehen. Weitere prominente Mitwirkende waren Stefanie Hertel, Mola Adebisi, Vincent Gross, Reiner Calmund und Jenny Elvers.

Jesus und die Jünger kamen statt auf dem Esel mit dem Zug in „Jerusalem“ an und fuhren dann weiter mit E-Scootern. Den Job der römischen Soldaten übernahm die „Polizei“, die auch später Jesus verhaftete.

Prozession mit 700 Menschen und einem Holzkreuz

Beteiligt waren auch eine Band und ein Chor, die live auftraten. Zum Höhepunkt der TV-Show traf am späten Abend eine Prozession mit rund 700 Menschen mit einem sechs Meter langen und 250 Kilogramm schweren beleuchteten Holzkreuz auf dem Friedrichsplatz ein. Die Kreuzträger erzählten abwechselnd zum Bühnenprogramm bewegende Geschichten aus ihrem Leben.

Die evangelische und die katholische Kirche in Kassel begleiteten das Live-Event mit einem eigenen Rahmenprogramm, unter anderem wurden 5.000 kleine Kreuze verteilt. Die Karlskirche war für Gespräche, Gebete und Segnungen geöffnet. Zudem gab es Seelsorgeangebote.

«Die Passion – Die größte Geschichte aller Zeiten» ist eine Produktion der Constantin Entertainment GmbH und Mediawater Niederlande im Auftrag von RTL. Das erzählerische Konzept stammt vom niederländischen Fernsehen, wo das Event seit 13 Jahren zu Ostern fest im Programm ist und hohe Einschaltquoten erzielt.