„Flow“ – Festival der Allianz-Mission will bewegen

Vom 19. bis 20. Juni lädt die Allianz-Mission zum Festival „Herzschlag global“ nach Ewersbach ein. Unter dem Motto „flow“ geht es darum, sich vom Heiligen Geist bewegen zu lassen und den eigenen Platz in Gottes Mission zu entdecken.

Die Veranstaltung im Kronberg-Forum in Ewersbach richtet sich an Hauptamtliche, Missionsverantwortliche und Gemeinden. Die Teilnahme ist vor Ort und digital möglich, heißt es auf der Festival-Homepage. Inhaltlich setzen die Veranstalter auf eine Mischung aus geistlichem Impuls, Vernetzung und strategischem Austausch. Im Zentrum steht die Frage, wie Mission heute gedacht werden kann. Unter dem Leitmotiv „Globale Mission. Gottes Herzschlag. Dein nächster Schritt“ sollen Besucherinnen und Besucher dazu ermutigt werden, „im Flow mit dem Heiligen Geist“ konkrete Schritte der Nachfolge zu gehen.

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Neben theologischen Impulsen setzt das Festival auf Praxisnähe. Workshops zu Themen wie Gesundheitsarbeit in Tansania, „Business for Transformation“ oder „Gaming & Mission“ sollen neue Zugänge eröffnen, heißt es. Angeboten werden Gesprächsrunden, Begegnungen mit Missionaren, ein Markt der Möglichkeiten und das „movini Kids-Festival“ für Kinder. Ausgewählte Programmpunkte werden live übertragen.

Bereits am Vorabend (19.6.) findet ab 19 Uhr das „Zukunftsforum Mission“ statt. Referenten wie der Islamwissenschaftler Bischof Yassir Eric und der Theologe Mehrdad Sajadi diskutieren dort Chancen und Herausforderungen der Mission unter Muslimen – in Deutschland wie weltweit. Für Jugendliche und junge Erwachsene gibt es ab 18 Uhr die GoGlobal Night mit Gernot Elsner (Gründer von Reach Mallorca und Leiter von Gospeltribe) und Atara-Worship.

Die Allianz-Mission ist ein rechtlich selbstständiges Missionswerk im Bund Freier evangelischer Gemeinden in Deutschland

>>> Hier geht’s zur Festival-Homepage

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