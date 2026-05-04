Beim Start des Instituts zur Stärkung von Gemeinden betonen Theologen und Praktiker: Mission ist entscheidend für vitale Gemeinden.

Rund 170 Teilnehmende kamen zur zweitägigen Auftakttagung des neu gegründeten Instituts zur Stärkung von Gemeinden (ISG) des Albrecht‑Bengel‑Hauses in Tübingen. „Macht die Gemeinden stark“ – dieser Satz des württembergischen Nachkriegsbischofs Martin Haug sei aktueller denn je, betonte Bengelhaus‑Rektor Dr. Matthias Deuschle. Die Frage, was Gemeinde heute überhaupt sei, werde kontrovers diskutiert. Das Institut setze deshalb bewusst auf die Stärkung der Gemeinden vor Ort. Studienleiter Dirk Scheuermann erläuterte, der Schwerpunkt liege auf der Aus‑ und Weiterbildung Ehrenamtlicher. Im ersten Modul „Vitale Gemeinden – den Auftrag leben“ gehe es um konkrete Schritte zu geistlicher und missionarischer Erneuerung.

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Inhaltlich prägte vor allem das Thema Mission die Tagung. „Wer Gemeinden stärken will, muss Ja zur Mission sagen“, betonte der Praktische Theologe Professor Stefan Schweyer (STH Basel). Auch für

die individuelle Glaubensentwicklung sei Mission unverzichtbar: „Wer geistlich wachsen will, lebt evangelistisch.“ Gerhard Wegner, früherer Leiter des Sozialwissenschaftlichen Institutes der EKD, verwies auf die Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung VI, nach der Ortsgemeinden weiterhin der zentrale Bezugspunkt für den Glauben seien. „Die Menschen identifizieren die Evangelische Kirche bisher rein faktisch vor allem in der Existenz von Kirchengemeinden vor Ort.“ Für Wegner ist die Gemeinde „das Kraftfeld des Geistes.“

Pfarrer und Gemeindegründer Alexander Garth erinnerte daran, dass Kirche dort lebendig bleibe, wo Menschen von Jesus Christus fasziniert seien: „Wenn diese Faszination erlischt, stirbt die Kirche.“

Das Albrecht-Bengel-Haus ist ein theologisches Studienhaus in Tübingen. 120 Studierende werden dort auf ihren Dienst in Gemeinde, Schule und Mission vorbereitet.

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