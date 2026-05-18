„Beten am Ballermann“ – Reportage mit Springer-Preis ausgezeichnet

Party, Penis-Spritzpistolen – und Gebet: Eine Reportage über den Missionseinsatz evangelikaler Christen auf Mallorca ist mit dem Axel-Springer-Preis ausgezeichnet worden.



Der Journalist Paul Weinheimer ist für seine Reportage Beten am Ballermann mit dem Axel-Springer-Preis für jungen Journalismus ausgezeichnet worden. Der Beitrag erschien im September 2025 bei „Zeit Campus“ und wurde in der Kategorie „Unterhaltung“ prämiert. Die Entscheidung fiel durch ein Live-Voting des Publikums.

Mission zwischen Strand und Bierkönig

Für seine Recherche begleitete Weinheimer mehr als 300 junge evangelikale Christen, die auf Mallorca missionieren. Organisiert wurden die Einsätze von Reach Mallorca, einem Zusammenschluss von Gospeltribe, der Jugendmissionsgemeinschaft Bielefeld und dem Projekt The Four. Am Strand errichteten die Teilnehmenden ein großes Holzkreuz, feierten Gottesdienste und suchten gezielt das Gespräch mit Urlaubern.

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Begegnungen, die überraschen

Im Mittelpunkt der Reportage stehen persönliche Begegnungen – etwa mit der 19‑jährigen Jytte, die vor dem Bierkönig Passanten anspricht: „Brauchst du ein Wunder in deinem Leben? Wir wollen für dich beten.“ Weinheimer schildert intensive Gespräche über Schuld, Angst und Hoffnung. Rückblickend schreibt er: „Als ich nach Hause fliege, habe ich viel gelernt: über den evangelikalen Glauben, über den Ballermann und über meine eigenen Vorurteile.“

Die Reportage: Beten am Ballermann

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