„Glaube und Sexualität“: Fachtag zur empirica Sexualitätsstudie

Wie leben Christen Sexualität? Das hat die empirica Sexualitätsstudie untersucht. Am 4. Oktober werden die Ergebnisse präsentiert.

Sexualität ist im christlichen Kontext ein zunehmend „vermintes Thema“, heißt es auf der Homepage des Instituts empirica. Unterschiedliche Positionen zu sexualethischen Fragen hätten in den vergangenen Jahren immer wieder zu Auseinandersetzungen geführt. Wie Christen und Christinnen ihre Sexualität leben und was sie über sexualethische Fragen denken, hat das Institut empirica in einem mehrjährigen Forschungsprojekt untersucht.

Dieses bestand laut empirica aus mehreren Teilstudien: einer Online-Umfrage mit mehr als 10.000 Teilnehmenden, biografischen Interviews mit 14 jungen Christinnen und Christen und einer Diskursanalyse von Social Media, Zeitschriften und Büchern.

Bücher zur Studie

Auf dem Fachtag am 4. Oktober werden die wichtigsten Ergebnisse der Sexualitätsstudie präsentiert. Anschließend soll es Stationen zu verschiedenen Aspekten der Studie geben, unter anderem: Sex und Kirche, Sexualität und Jugendarbeit, sexualisierte Gewalt und Purity Culture. Als Gesprächspartner an den Stationen sind angekündigt:

Nico Buschmann (Pfarrer), Ute Buth (Fachärztin für Frauenheilkunde und Geburtshilfe), Thorsten Dietz (Theologe), Astrid Eichler (Single-Netzwerk), Tobias Faix (Theologe), Andrea Hansen (Psychologische Beraterin / Paar- und Familiencoach), Heinzpeter Hempelmann (Theologe), Ruth Hess (Theologin, EKD-Zentrum für Genderfragen), Hansjörg Kopp (Generalsekretär CVJM), Tobias Künkler (Sozialarbeitswissenschaftler), Martin Leupold (Weißes Kreuz), Birgit Mattausch (Theologin), Ille Ochs (Theologin und Supervisorin), Martin Rosowksi (Theologe und Historiker), Veronika Schmidt (Sexologin), Tina Tschage (Theologin und Coach) und Daniel Wegner (Professur für Soziale Arbeit).

Zum Fachtag erscheinen zwei Bücher zur Studie: „Unsere Geschichte mit Sex“ und „Sexualität und Glaube. Prägungen, Einstellungen und Lebensweisen“. Teilnehmende des Fachtags erhalten beide Bücher als Teil der . Ab dem 4. Oktober gibt es auf der Webseite der Sexualitätsstudie einen Forschungsbericht und eine Zusammenfassung zum kostenlosen Download.

Link: Weitere Informationen und kostenpflichtige Anmeldung zum Fachtag