Heilbronn: Adonia-Megakonzert begeistert 2.000 Zuschauer

Über 500 Teens standen am Wochenende in Heilbronn beim Musical „Mose – gerettet und befreit“ auf der Bühne. Es war das größte Adonia-Konzert aller Zeiten.

Am Wochenende fand im Kongresszentrum Harmonie in Heilbronn das bislang größte Adonia-Konzert statt: Über 500 Jugendliche im Alter von 12 bis 19 Jahren präsentierten gemeinsam das Musical „Mose – gerettet und befreit“ vor rund 2.000 Besucherinnen und Besuchern. Erzählt wurde die biblische Geschichte der Befreiung der Israeliten aus der Sklaverei in Ägypten. Die Mitwirkenden kamen aus 13 verschiedenen Camps der Adonia-Frühjahrstour in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.

Die Jugendlichen reisten am Vormittag an, probten einzelne Szenen und nahmen an einem Nachtreffen der Camps teil, bevor sie am Abend gemeinsam auf der Bühne standen. Der Auftritt in Heilbronn ist Teil einer sechsteiligen Megakonzert-Reihe.

Weitere Termine:

Friedensau, 15.11.

Pforzheim 22.11.

Siegen 29.11.

Mehr Informationen zur Tour gibt es hier.

Adonia wurde 1979 in der Schweiz gegründet. Finanziert wird die Arbeit zu großen Teilen durch Spenden, zusätzlich zu den Konzertkollekten und Teilnehmerbeiträgen.