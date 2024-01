Katholikentag 2026 findet in Würzburg statt

Der Katholikentag findet 2026 erstmals seit über 100 Jahren wieder in Würzburg statt. Erwartet werden mehrere zehntausend Gäste.

Für den Katholikentag 2026 wurde am Dienstag im Bistum Würzburg ein Trägerverein gegründet, wie die Pressestelle des Katholikentags mitteilte. Zum Vorsitzenden des 104. Katholikentags wählten die Gründungsmitglieder den Juristen und Hochschullehrer Alexander Schraml. Geschäftsführer ist Roland Vilsmaier. Veranstalter des Laientreffens, das vom 13. bis 17. Mai 2026 stattfinden soll, ist das Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK).

Im Spätsommer 2024 wird das Organisationsteam des Katholikentags von Erfurt nach Würzburg umziehen. In Erfurt wird aktuell der 103. Deutsche Katholikentag für die Zeit vom 29. Mai bis 2. Juni vorbereitet. Katholikentage werden vom ZdK in der Regel alle zwei Jahre an wechselnden Orten veranstaltet.

