Kirchentag 2027: Bewerbungsphase für Mitwirkende gestartet

Ab heute können sich Interessierte für das Programm des Evangelischen Kirchentags in Düsseldorf bewerben. Neu dabei: eine Podcastbühne.

Ab heute (16. März) können sich interessierte Kreative, Gemeinden und Gruppen für das Programm des Evangelischen Kirchentags 2027 in Düsseldorf bewerben (5. bis 9. Mai). Bis zu 20.000 Mitwirkende gestalten traditionell die mehr als 1.000 Veranstaltungen mit, heißt es in einer Pressemitteilung. „Alle können etwas beitragen, das ist der besondere Schatz des Kirchentages“, sagt Kirchentagspräsident Torsten Zugehör.

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Auf der Homepage des Kirchentags finden Interessierte alle Informationen zu etablierten und neuen Programmbereichen – von Kulturangeboten über Workshops bis zu Gottesdiensten. Der Kirchentag beginnt traditionell mit dem Abend der Begegnung. Bei diesem Straßenfest in der Düsseldorfer Innenstadt können sich Gruppen und Initiativen aus der Region mit Aktionen oder Ständen präsentieren. Neu ist die Möglichkeit, sich an den darauffolgenden Programmtagen mit einem komplett eigenständig organisierten Angebot am Kirchentag zu beteiligen. Ebenfalls neu: eine Podcastbühne, auf der Podcaster und Influencer live auftreten.

Auch in Düsseldorf soll es wieder eigene Kirchentagszentren für junge Menschen sowie für Kinder und Familien geben. Jugendliche ab 13 Jahren können Programmpunkte selbst gestalten, heißt es.

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