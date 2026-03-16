Jesus.de unterstützen!
- Werbung -
Dusseldorf Luftaufnahme
Düsseldorf (Foto: jotily / iStock / Getty Images Plus)

Kirchentag 2027: Bewerbungsphase für Mitwirkende gestartet

Nachrichten & ThemenKongresse & Events

Ab heute können sich Interessierte für das Programm des Evangelischen Kirchentags in Düsseldorf bewerben. Neu dabei: eine Podcastbühne.

Ab heute (16. März) können sich interessierte Kreative, Gemeinden und Gruppen für das Programm des Evangelischen Kirchentags 2027 in Düsseldorf bewerben (5. bis 9. Mai). Bis zu 20.000 Mitwirkende gestalten traditionell die mehr als 1.000 Veranstaltungen mit, heißt es in einer Pressemitteilung. „Alle können etwas beitragen, das ist der besondere Schatz des Kirchentages“, sagt Kirchentagspräsident Torsten Zugehör.

- Werbung -

Auf der Homepage des Kirchentags finden Interessierte alle Informationen zu etablierten und neuen Programmbereichen – von Kulturangeboten über Workshops bis zu Gottesdiensten. Der Kirchentag beginnt traditionell mit dem Abend der Begegnung. Bei diesem Straßenfest in der Düsseldorfer Innenstadt können sich Gruppen und Initiativen aus der Region mit Aktionen oder Ständen präsentieren. Neu ist die Möglichkeit, sich an den darauffolgenden Programmtagen mit einem komplett eigenständig organisierten Angebot am Kirchentag zu beteiligen. Ebenfalls neu: eine Podcastbühne, auf der Podcaster und Influencer live auftreten.

Auch in Düsseldorf soll es wieder eigene Kirchentagszentren für junge Menschen sowie für Kinder und Familien geben. Jugendliche ab 13 Jahren können Programmpunkte selbst gestalten, heißt es.

Dies könnte Sie auch interessieren:

„Du bist kostbar“: Kirchentag 2027 stellt Losung vor
QuelleEvangelischer Kirchentag

NEWS & Themen

NEWSLETTER

BLICKPUNKT – unser Tagesrückblick
täglich von Mo. bis Fr.
Wir liefern dir die interessantesten NEWS,
Interviews und Geschichten aus der christlichen Welt.
Kompakt, relevant, inspirierend.

Wie wir Deine persönlichen Daten schützen, erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.
Abmeldung im NL selbst oder per Mail an info@jesus.de

Konnten wir dich inspirieren?

Jesus.de ist gemeinnützig und spendenfinanziert – christlicher, positiver Journalismus für Menschen, die aus dem Glauben leben wollen. Magst du uns helfen, das Angebot finanziell mitzutragen?

Jetzt spenden!

WAS KANNST DU ZUM GESPRÄCH BEITRAGEN?

Bitte gib hier deinen Kommentar ein
Bitte gib hier deinen Namen ein

Wichtige Links

Jesus.de Backstage

Wir über uns

Jesus.de ist das Informations- und Diskussionsportal rund um den christlichen Glauben. Wir sind als Team begeistert von Jesus, und diese Begeisterung möchten wir mit euch teilen – ohne Dogmatismus oder theologische Absolutheitsansprüche.

Jesus.de wird vom gemeinnützigen SCM Bundes-Verlag getragen, der Zeitschriften wie Family, Aufatmen, MOVO und andersLeben herausgibt.

Blickpunkt-Newsletter

NEWSLETTER

BLICKPUNKT – unser Tagesrückblick
täglich von Mo. bis Fr.
Wir liefern dir die interessantesten NEWS,
Interviews und Geschichten aus der christlichen Welt.
Kompakt, relevant, inspirierend.

Wie wir Deine persönlichen Daten schützen, erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.
Abmeldung im NL selbst oder per Mail an info@jesus.de

Zuletzt häufig geklickt

© Copyright: SCM Bundes-Verlag gGmbH - Alle Rechte vorbehalten. Ein Unternehmen der Stiftung Christliche Medien.