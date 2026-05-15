NRW fördert Evangelischen Kirchentag mit sieben Millionen Euro

Im Mai 2027 findet der Deutsche Evangelische Kirchentag in Düsseldorf statt. Der Zuschuss des Landes liegt deutlich höher als in Dortmund im Jahr 2019.

Das Land Nordrhein-Westfalen fördert den 40. Deutschen Evangelischen Kirchentag in Düsseldorf (5. bis 9. Mai 2027) mit sieben Millionen Euro. Die Summe soll dazu beitragen, die Veranstaltung für etwa 100.000 Besucherinnen und Besucher zu einem für die Gesellschaft bedeutenden Dialogforum zu machen, sagte der Düsseldorfer Regierungspräsident Thomas Schürmann (Grüne) bei der symbolischen Übergabe der Förderung am Dienstag in Düsseldorf.

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Mit Festival-Programm in der Stadt präsent

«Wir wollen mit einem Festival-ähnlichen Programm in der ganzen Stadt präsent sein», sagte der Präses der rheinischen Kirche, Thorsten Latzel. Die Gelder vom Land würden vor allem dafür eingesetzt, die Arbeit der ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer, etwa der Pfadfinder, zu finanzieren. Sie leisteten die Arbeit vor und hinter den Kulissen vom Empfang bis zu Sicherheitsdiensten der fünftägigen Veranstaltung, sagte die Geschäftsführerin des Kirchentages, Kristin Jahn.

Der Evangelische Kirchentag steht unter der Losung «Du bist kostbar» (Jesaja 43,4). Alle zwei Jahre bringt der Kirchentag als Dialog- und Kulturevent Tausende Menschen in einer deutschen Großstadt zusammen. Der Deutsche Evangelische Kirchentag wurde 1949 als christliche Laienbewegung gegründet. Sowohl das Programm als auch die Organisation gestalten ehrenamtliche Mitwirkende.

2019 hatte NRW den Kirchentag in Dortmund mit rund 4,5 Millionen Euro gefördert.

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