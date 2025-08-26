Jesus.de unterstützen!
Bad Liebenzell Herbstmissionsfest 2025
Bad Liebenzell Herbstmissionsfest 2025 (Foto: Liebenzeller Mission)

Liebenzeller Mission: Das Herbstmissionsfest an mehreren Orten

Kongresse & Events

Die Liebenzeller Mission lädt am 14. September zum Herbstmissionsfest ein – vor Ort in Bad Liebenzell, per Livestream und in über 15 Gemeinden in Deutschland und Österreich.

Unter dem Motto „Let’s Go!“ findet das Herbstmissionsfest in diesem Jahr erstmalig in drei Formaten statt. „On-Line“ als Liveübertragung, „On-Tour“ mit Teams der Liebenzeller Mission vor Ort in den Gemeinden und „On-Site“ mit einer Veranstaltung auf dem Missionsberg. 

Im Format „On-Site“ wird es laut Pressemitteilung ein Herbstmissionsfest im Missions- und Schulungszentrum in Bad Liebenzell geben. Mit dabei sein werden im Gottesdienst ab 10 Uhr Missionsleiter Dave Jarsetz, die theologische Referentin Prof. Dr. Mihamm Kim-Rauchholz sowie Nik Ebert von der Männerarbeit der Liebenzeller Mission. Die Musik kommt von der Calwer Band „One Way Home“. Auch internationale Gäste aus Nordmazedonien und Sambia werden erwartet. Alle Programme können über das Format „On-Line“ im Livestream verfolgt werden.

Das dritte Format „On-Tour“ bringt das Herbstmissionsfest an mehr als 15 Orte in Deutschland und Österreich. Von Salzburg über Sindelfingen bis nach Berlin. Dort werden Missionare, Dozenten und
Studierende aus Bad Liebenzell gemeinsam mit den Gemeinden und Gemeinschaften vor Ort ein
Programm zusammenstellen und immer wieder Elemente vom Missionsberg dazuschalten.

Für die Teilnahme in Bad Liebenzell ist eine Anmeldung nötig.

Link: Infos zum Herbstmissionsfest

QuelleLiebenzeller Mission

NEWS & Themen

