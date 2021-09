Newleaders: Jugendleiterkongress auf St. Chrischona

Vom 20.-21. November 2021 kommen Leitende der Jugendarbeit auf St. Chrischona für ein Team-Retreat zusammen.

- Werbung -

Thema ist „Gro as we go“. Es finden Seminare, Workshops, Teamzeiten und Coachings statt. Anmelden können sich die Teams bis zum 29. Oktober 2021. Der Preis des Kongresstickets ist Fr. 120.- (bei Anmeldung bis 1. Okt. 21 Fr. 130.-, Tageskasse Fr. 160.-, Tagesticket Fr. 80.-).

Jüngerschaft aktiv leben

Das Anliegen des Newleaders-Kongresses ist es, einen neuen Aufschwung in die gelebte Jüngerschaft der Kirchen zu bringen. Dazu soll die große Vielfalt an alten und neuen Formen, wie Jüngerschaft in der Jugendarbeit gelebt werden kann, neu entdeckt werden.

Häufig gehe der Aspekt der Jüngerschaft in den Programmen der Jugendarbeiten unter. „Teens verstehen sich als Konsumenten und den Leitungsteams fehlen häufig Ansätze, wie die Beziehungen lebendig und authentisch gelebt werden können in der Jugendarbeit“, so Heiri Meier, Leiter des Newleaders.

Newleaders besteht seit 20 Jahren

Newleaders ist seit 20 Jahren ein etabliertes christliches Weiterbildungsangebot. Jährlich profitieren 300-400 Leitende aus der Teenie- und Jugendarbeit vom Newleaderskongress. Zur Trägerschaft gehören folgende kirchliche Jugendverbände und Organisationen: BESJ Schweiz; Young Generation Chrischona Schweiz; Jugendallianz, youth.vfmg, FEGJugend.ch, die EMK und die mennonitische Jugendkommission der Schweiz.