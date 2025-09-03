Paulus-Kindermusical: „Eine spannende Reise“

Am 20. September starten die Proben für das neue Kindermusical „Paulus“ der Creativen Kirche. Kinder können sich noch anmelden.

Die Creative Kirche aus Witten sucht Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren, die im Stück „Paulus“ mitsingen, mitspielen und mittanzen möchten. Am 6. Dezember soll das Musical im Saalbau Witten aufgeführt werden.

- Werbung -

„Gemeinsam singen die Mädchen und Jungen im großen Kindermusical-Chor“, heißt es in einer Pressemitteilung. Die biblische Geschichte soll auf der Bühne des Saalbaus erlebbar werden: „Paulus ist ein echt mieser Typ, der Menschen überfällt und bedroht. Auf seiner gefährlichen Mission begegnet er Gott und wird plötzlich selbst zum Gejagten. Es beginnt eine spannende Reise, die in einer Rettung voller Wunder endet.“

Zusätzlich zum Chor könne sich jedes Kind optional zu einem Workshop anmelden: Tanz, Theater oder Sologesang. Informationen zu Kosten, Probenablauf und zur Anmeldung gibt es auf der Kindermusicals-Homepage der Creativen Kirche.