Raum des Friedens: Nacht der Lichter in Stuttgart

Die Evangelische und die Katholische Kirche in Stuttgart laden gemeinsam zur „Nacht der Lichter“ am 10. November ein. Im Zentrum stehen Gemeinschaft und der Friede in der Gegenwart Gottes.

Im Mittelpunkt der Nacht der Lichter in der Stuttgarter Stiftskirche (10. November) stehen biblische Lesungen, einstrophige, mehrsprachige Gesänge aus Taizé sowie das Gebet um weltweiten Frieden. Durch die „freiere Form“ kämen zur Nacht der Lichter oft auch Menschen, die andere Gottesdienste selten oder gar nicht besuchten, so die Veranstalter.

„Die weltweite Verbundenheit von uns Menschen findet ihren Ausdruck in mehrsprachig gesungenen Liedern und Schriftlesungen“, sagt Christine Göttler-Kienzle von der Katholischen Kirche in Stuttgart. „Im Angesicht von Kriegen, Gewalt, Sprachlosigkeit und Ohnmacht eröffnet die Nacht der Lichter einen Raum des Friedens in der Gegenwart Gottes und in der Gemeinschaft“, fügt Citydiakonin Doris Beck von der Evangelischen Kirche in Stuttgart hinzu.

Die Nacht der Lichter ist ein ökumenischer Gottesdienst nach der Liturgie der Gemeinschaft von Taizé. Jedes Jahr kommen tausende Besucherinnen und Besucher zum Europäischen Taizé-Jugendtreffen, das 2024 in Estland stattfindet. Auf dem Weg dorthin feiern die jungen Menschen an verschiedenen Orten die „Nacht der Lichter“.

