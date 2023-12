Ljubljana: 5.000 Teilnehmer beim Taizé-Jugendtreffen erwartet

Das ökumenische Taizé-Jugendtreffen lädt ab heute für fünf Tage in die slowenische Hauptstadt Ljubljana ein. Im Mittelpunkt stehen Gebet, Stille und gemeinsames Singen.

Am Ende jedes Jahres kommen junge Erwachsene aus verschiedenen Ländern und Konfessionen für fünf Tage in einer europäischen Großstadt zusammen, um gemeinsam zu beten und mit den Menschen und Kirchengemeinden vor Ort zu leben, so die Bruderschaft. Beim vorigen Treffen in Rostock hatten rund 5.000 junge Christen mit der Taizé-Bewegung den Jahreswechsel 2022/2023 gefeiert. Davor waren Madrid, Breslau und Turin Gastgeber gewesen.

Das Treffen findet erstmals unter dem neuen Prior der christlichen Bruderschaft, Frère Matthew, statt. Er hatte am ersten Advent den aus Deutschland stammenden Frère Alois abgelöst. Frère Matthew, mit bürgerlichem Namen Andrew Thorpe, wurde nach Angaben der Bruderschaft 1965 in Pudsey (Großbritannien) geboren und kommt aus der anglikanischen Kirche. Frère Alois, mit bürgerlichem Namen Alois Loeser, wurde 1954 im bayerischen Ehingen am Ries geboren. Er ist katholisch.

Taizé ist ein kleiner Ort nahe dem ostfranzösischen Cluny und Sitz einer geistlichen Gemeinschaft, die Jugendliche aus aller Welt besuchen, um gemeinsam zu beten, zu schweigen und ins Gespräch zu kommen. Gegründet wurde die Gemeinschaft 1949 von dem reformierten Theologen Roger Schutz (1915-2005). Seit 1978 lädt die Bruderschaft zur Jahreswende zu Europäischen Jugendtreffen ein.