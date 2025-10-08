SPRING-Festival: „Friede sei mit dir!“

Sehnsucht nach Frieden? Beim SPRING-Festival 2026 dreht sich alles um die Frage, wie wir inneren und äußeren Frieden finden können – trotz Chaos und Krisen.

Vom 6. bis 11. April 2026 sind Jung und Alt, Familien, Paare und Alleinlebende zum SPRING-Festival in Willingen (Upland) eingeladen. Rund 3.000 Teilnehmende werden erwartet. Das Motto der Veranstaltung lautet: „Friede sei mit euch!“ – ein Satz, der für die Referenten weit mehr als ein frommer Wunsch ist.

Johanna Weddingen, Geschäftsführerin von Alpha Deutschland, verbindet mit dem Motto mehr als einen schönen Wunsch: „Ich muss immer wieder üben, mich auf diesen Frieden zu berufen. Manchmal gelingt es mir gut, bei Gott Frieden zu finden, selbst wenn um mich herum Chaos herrscht, in den Nachrichten, im Alltag oder einfach in meinem Kopf. Dann spüre ich, dass Gott mir seinen inneren Frieden schenkt.“

„Ein kraftvoller Wunsch“

Für den Hörfunkjournalisten, Theologen und Autor Andreas Malessa hat das Motto drei Dimensionen: „Habe ich Frieden mit mir und kann mich selbst annehmen, beendet das die Scham, nicht zu genügen. Habe ich Frieden mit anderen, beendet das die Angst, abgestempelt zu werden. Habe ich Frieden mit Gott, soll und will ich für Frieden in der Welt kämpfen.“ Statt frommen Wünschen gehe es für ihn um „sehr praktische Herzenshaltungen“.

Andreas Malessa ist einer der Hauptredner beim SPRING-Festival 2026. (Foto: privat)

Dr. Verena Hammes, Geschäftsführerin der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) in Deutschland, erinnert daran, dass der auferstandene Christus mit den Worten „Friede sei mit euch!“ am Ostermorgen unter seine Jünger trat. Es seien auch die ersten Worte von Papst Leo XIV. gewesen, als er auf die Loggia des Petersdoms trat. „Was für ein kraftvoller Wunsch! Er ist in diesen unruhigen und turbulenten Zeiten wichtiger denn je. Ich freue mich, im kommenden Jahr bei SPRING den verschiedenen Dimensionen von Frieden nachzuspüren: Frieden mit sich selbst, im Einklang mit der Schöpfung und mit meinen Mitmenschen über alle Grenzen der Konfession, Nation und Kulturen hinweg. Wir sind gemeinsam als Friedensstifter berufen!“

Johanna Weddigen, Andreas Malessa und Verena Hammes werden bei SPRING unter anderem Bibelarbeiten halten, heißt es in der Pressemitteilung. Weitere Mitwirkende sind lunter anderem Samuel Harfst, Yassir Eric, Arne Kopfermann, Jonnes und Steffen Kern. Das Festival bietet ein vielfältiges Programm aus Impulsen, Musik, Action und Ermutigungen. Ziel ist es, dass Menschen auftanken können – für Körper, Kopf und Seele. Bis zum 31. Oktober gibt es einen Frühbucherrabatt.

Das SPRING-Festival findet seit 1998 immer in der Woche nach Ostern und seit 2010 in Willingen (Nordhessen) statt. Veranstalter ist die Evangelische Allianz in Deutschland.