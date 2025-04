SPRING-Festival: „Vitamindrink“ fürs Jahr

Bis zum Samstag wollen sich rund 3.000 Teilnehmende beim Gemeindefestival in Willingen für ihren Glauben inspirieren lassen. Mit dabei: Judy Bailey, Andreas Malessa und Alex de Vito.

Das Motto des Festivals lautet: „Sunrise“. Das Bedürfnis nach der Kraft der Sonne und nach positiven Erlebnissen sei derzeit besonders groß, sagte Moderator Thomas Joussen bei der Auftaktveranstaltung am Ostermontag: „Zuversicht und Optimismus haben gerade leider keine Hochkonjunktur. Aber von Ostern herkommend haben Christen allen Grund, freudig zu sein.“ Er wünsche sich und allen Teilnehmenden von SPRING, dass die Woche ein „Vitamindrink wird, der uns auflädt mit viel Energie und ein kleiner Sonnenaufgang für uns alle ist.“ In der Eröffnungsveranstaltung mit dabei waren die Band Loben, der Ermutigungskünstler Johannes Warth, Rapper Noah Tendai und Dokumentarfilmer Alex de Vito.

Abends standen mehrere Konzerte auf dem Programm, darunter Tanja Urben, Judy Bailey und Patrick Depuhl, 2Flügel sowie Timo Böcking und Anna Dorothea Mutterer. Insgesamt können die Teilnehmenden bei SPRING aus rund 500 Angeboten wählen. Als Referenten mit dabei sind unter anderem die Theologieprofessorin Mihamm Kim-Rauchholz, der Radiojournalist Andreas Malessa und die Autorin Nelli Bangert. Im Kinderprogramm sind Mike Müllerbauer und Sebastian Rochlitzer am Start. Dazu kommen rund 400 ehrenamtlich Mitarbeitende.

Das SPRING-Festival dauert sechs Tage und findet seit 1998 immer in der Woche nach Ostern und seit 2010 in Willingen (Nordhessen) statt. Veranstalter ist die Evangelische Allianz in Deutschland.

Homepage: www.meinspring.de