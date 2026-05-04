Teenagermissionstreffen: 1.000 Jugendliche erwartet

In Bad Liebenzell treffen sich im Mai zum 52. Mal Jugendliche aus ganz Deutschland zum Teenagermissionstreffen. Es geht um Glauben, Gemeinschaft und Mission.

Vom 15. bis zum 17. Mai versammeln sich 13 bis 19-jährige Christinnen und Christen im Monbachtal (Schwarzwald) unter dem Motto „Safe!“ (sicher) zum Teenagermissionstreffen. Die Veranstalter – Liebenzeller Mission und der Verband „Entschieden für Christus“ (EC) – rechnen mit gut 1.000 jugendlichen Besucherinnen und Besuchern.

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Drei Tage lang haben die Teilnehmer die Möglichkeit, Gottesdienste, Workshops & Seminare, Sport-, Musik- und Aktionsangebote zu erleben und mit erfahrenen Missionaren ins Gespräch zu kommen, heißt es. Ein Tagesticket für die Abendveranstaltungen am Freitag bzw. am Sonntag ist für 9 Euro erhältlich. Ein Ganztagesticket kostet 17 Euro (für Sonntag) und 45 Euro (für Samstag).

Zum Abschluss der Veranstaltung steht am Sonntagnachmittag ein Sponsorenlauf auf dem Programm, dessen Erlös sozialen Projekten im afrikanischen Malawi zugutekommt.

Veranstalter des Teenagermissionstreffens sind die Liebenzeller Mission, der Süddeutsche und Südwestdeutsche Jugendverband „Entschieden für Christus“ (EC) sowie die Christlichen Gästehäuser Monbachtal. Kurzfristige Anmeldungen auf der Homepage möglich.

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