„Mach laut. Mach bunt. Mach mit!“ – Jugendkirchentag in Alsfeld

Vom 4. bis 7. Juni erwartet die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau rund 4.500 junge Menschen zum Jugendkirchentag in Alsfeld. Das Programm reicht von Gottesdiensten über Workshops bis zu Konzerten und Aqua‑Partys.

Unter dem Motto „Mach laut. Mach bunt. Mach mit!“ treffen sich vom 4. bis 7. Juni (Fronleichnam-Wochenende) rund 4.500 Jugendliche zum Jugendkirchentag der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) im mittelhessischen Alsfeld. Beteiligt sind Jugendgruppen aus Gemeinden und Stadtjugendpfarrämtern der EKHN sowie Werke und Verbände wie CVJM, EC West und die Evangelische Jugend.

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Das Programm umfasst laut Landeskirche rund 150 verschiedene Veranstaltungen, darunter Gottesdienste, Workshops und Diskussionsrunden – unter anderem mit Kirchenpräsidentin Christiane Tietz. Vier Themenparks und eine Beach‑Area laden tagsüber zu Workshops rund um Glaube, Nachhaltigkeit, Inklusion und gesellschaftliche Verantwortung ein. Abende gibt es Konzerte – unter anderem mit Johnny vom Dahl –, Aqua‑Partys im Erlenbad sowie offene Bühnenformate. Andachten im Freibad und auf dem Marktplatz beschließen die Tage, am Samstag mit einer Taizé‑Andacht, heißt es.

Alle Teilnehmenden werden in Schulen und Turnhallen untergebracht. Der Ticketverkauf endet am 13. Mai.

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