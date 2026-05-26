TeenStreet 2026: gemeinsam in der Gegenwart Gottes

Bis zu 3.500 Personen erwartet OM im August zu „TeenStreet 2026“ – mit einem Programm zwischen Glauben, Gemeinschaft und Action.

Vom 1. bis 8. August treffen sich Teenager aus ganz Europa in Offenburg, kündigt das Missionswerk OM in einer Pressemitteilung an. „PATHS“ (Pfade) lautet das Thema von TeenStreet 2026 – angelehnt an das biblische Buch der Sprüche: „Die Teenager sollen lernen, dass Weisheit etwas von Gott geschenktes ist, das sichtbar in ihren Freundschaften … , hörbar in ihren Worten und spürbar in ihren Gefühlen wird.“

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In Kleingruppen können die Teenager sich mehrmals täglich austauschen, in der Bibel lesen und Erfahrungen teilen. Außerdem kündigt OM ein „vielseitiges Programm“ mit Lobpreis, Gebet, Bibelarbeiten, Spielen, Sport, Seminaren, Workshops, Kunst, einem Spendenlauf und evangelistischen Einsätzen an. Im „TeenStreet Village“ können die Teilnehmenden andere Teens treffen und sich über OM und andere Organisationen informieren.

Teenager, Kleingruppenleiter und Mitarbeitende im Service-Team können sich noch bis zum 13. Juli für TeenStreet 2026 anmelden. Vor allem männliche Kleingruppenleiter werden noch gesucht. Vor dem Event (27. Juli bis 1. August) plant OM einen evangelistischen Einsatz für Teenager in Nürnberg.

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