Vielfältiger und kontroverser: Kirchentag will keine Meinungsblase sein

Das Präsidium des Deutschen Evangelischen Kirchentages hat erste Entscheidungen im Hinblick auf den 38. Deutschen Evangelischen Kirchentag 2023 in Nürnberg getroffen. Das Treffen soll „vielfältiger, gerechter, jünger und kontroverser“ sein.

Der Kirchentag wolle keine Meinungsblase sein, sondern eine Plattform zur kirchlichen und gesellschaftlichen Auseinandersetzung, sagte der Präsident des Protestantentreffens, Thomas de Maizière, am Donnerstag. „Es wird eine der Hauptaufgaben des nächsten Kirchentags sein, verschiedene Erfahrungen, Meinungen und Lösungsansätze sichtbar zu machen und miteinander ins Gespräch zu bringen.“

Inhaltliche Schwerpunkte der rund 2.000 Veranstaltungen des Kirchentages sollen die Klimakrise, die Gefährdung des gesellschaftlichen Miteinanders und die Zukunft der christlichen Kirchen sein. „Als Kirche stehen wir vor vielen Herausforderungen. Der Kirchentag ist genau der richtige Ort, um in Zukunftswerkstätten zu diskutieren, Experimente zu wagen und mutig Kirche für die Zukunft zu denken“, sagte der bayerische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm.

Der 38. Deutsche Evangelische Kirchentag unter der Losung „Jetzt ist die Zeit“ (Mk 1,15) findet vom 7. bis 11. Juni 2023 in Nürnberg statt. Am kommenden Sonntag wird in mehr als 70 Gottesdiensten bundesweit der Kirchentags-Sonntag gefeiert. Er soll den Blick auf das Treffen im nächsten Jahr lenken und zur Teilnahme einladen.