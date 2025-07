Wacken: Kirche auf dem Metal-Festival

Seelsorge, Metal-Gottesdienst und Hochzeiten: Auf dem Festival „Wacken Open Air“ gibt es diverse kirchliche Angebote.

Die Festival-Seelsorge der Nordkirche möchte wie in den letzten 14 Jahren eine Anlaufstelle für alle Festival-Teilnehmenden sein. Das 30-köpfige Team finde sich neben der Einsatzstelle des Sanitätsdienstes und am Eingang zum Wacken Center. Die Seelsorger und Seelsorgerinnen seien aber auch in Zweier-Teams auf dem Gelände unterwegs und mit hellblauen Westen gut erkennbar, heißt es in einer Pressemitteilung der Nordkirche.

„Manchmal ist alles zu viel, zu laut, zu viele Menschen, Einsamkeit in der Masse. Probleme sind mit im Gepäck und kommen unerwartet hoch, manchmal entstehen schwierige Situationen vor Ort“, beobachtet Landesjugendpastorin Katharina Schunck. „Egal, wie groß oder vermeintlich klein die Sorgen sind, reden hilft. Wir sind da, hören zu und unterstützen – offen für alle und rund um die Uhr.“

Ein umgebauter US-Schulbus steht als sicherer Raum für Gespräche und Seelsorge bereit (Foto: WOA Festival GmbH)

In den meisten Gesprächen gehe es darum, da zu sein und die Teilnehmenden dabei zu begleiten, eigene und passende Lösungen für den Moment zu finden. So können diese wieder gestärkt ins Festivalgeschehen eintauchen. Zum Team gehören laut Nordkirche Sozial- und Sonderpädagoginnen, Psychotherapeuten, verschiedene Berater und Beraterinnen, Gemeindepädagogen, Diakoninnen sowie Pastoren und Pastorinnen.

Offene Kirche für Festivalbesucher

Tradition hat die „Metal Church“ am heutigen Mittwoch in der örtlichen Kirche. Um 17 Uhr laden Samuel Hug, Pfarrer der Metalchurch aus Bern, und Hademarschener Pastor Arend Engelkes-Krückmann zum Metalgottesdienst ein. Die Musik kommt von der Band Adoramus aus der Schweiz. Im Anschluss an den Gottesdienst ist ein Konzert der ukrainischen Band Hardkiss geplant.

Am Donnerstag von 14 bis 19 Uhr sowie Freitag und Samstag jeweils von 10 bis 19 Uhr bleibt die Kirche offen und bietet bei Bedarf einen weiteren Rückzugsort. Im vergangenen Jahr haben 1400 Menschen die „Open Church“ genutzt, heißt es in der Pressemitteilung. Während des Festivals werde es zudem zwei kirchliche Trauungen geben.

Das Wacken Open Air startete 1990 mit 800 Besuchern. Heute gilt es als eines der größten Heavy-Metal-Festivals der Welt. Die Seelsorge ist seit 2010 fester Bestandteil des Open-Air-Festivals.