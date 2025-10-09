Weihnachten im Schuhkarton – Auftakt mit Samuel Harfst

Die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ ruft wieder zum Packen auf. Zum Auftakt am 16. Oktober singt Samuel Harfst live – auch online.

Seit über 30 Jahren verbindet die Geschenkaktion „Weihnachten im Schuhkarton®“ (international: Operation Christmas Child) Menschen über Kontinente und Generationen hinweg, heißt es in einer Pressemitteilung von Samaritan’s Purse. 2024 wurden weltweit fast 12 Millionen Geschenkboxen in über 100 Ländern verteilt – rund 300.000 davon aus dem deutschsprachigen Raum.

Ein Karton voller Hoffnung

Auch in diesem Jahr ruft die christliche Hilfsorganisation Samaritan’s Purse dazu auf, Kindern in schwierigen Lebenssituationen „ein unvergessliches Weihnachtsfest“ zu bereiten: „In Gemeinden, Schulen und sozialen Projekten weltweit werden die liebevoll gepackten Schuhkartons im Rahmen festlicher Feiern verteilt. Die Pakete enthalten Spielzeug, Kleidung, Schulmaterialien und Hygieneartikel – aber vor allem die zentrale Botschaft: Gott ist Mensch geworden – ein Zeichen der Hoffnung für alle Menschen.“ Tipps zum Packen der Schuhkartons gibt es auf der Webseite von Samaritan’s Purse.

Am 16. Oktober ist ein Saisonauftakt mit dem Motto „It’s all about Jesus“ geplant. Als „Special Guest“ hat Samaritan’s Purse Singer-Songwriter Samuel Harfst angekündigt. Wer nicht live in die EFG Oberkrämer kommen kann, hat die Gelegenheit, online an der Veranstaltung teilzunehmen.

Hunderttausende Freiwillige

Hunderttausende Freiwillige in Deutschland beteiligen sich laut Samaritan’s Purse jedes Jahr am Packen, Sammeln und Verladen der Kartons. Darunter seien Großeltern mit ihren Enkeln, Familien, Firmen, Sportvereine und ganze Schulklassen. Auch in den Empfängerländern seien „zahllose Menschen“ im Einsatz, um die Geschenke sicher zu den Kindern zu bringen.

Für viele Kinder ist der Schuhkarton das erste Geschenk ihres Lebens, heißt es: „Sie erleben, dass jemand an sie gedacht hat, erfahren Wertschätzung und Zuwendung.“ Im Anschluss seien die Kinder eingeladen, am freiwilligen Glaubenskurs „Die größte Reise“ teilzunehmen.



2026 feiert die Aktion in Deutschland ihr 30-jähriges Jubiläum. Viele der beschenkten Kinder sidn inzwischen erwachsen, berichtet Samaritan’s Purse. Ihre Geschichten zeigen, was ein Weihnachtsgeschenk bewirken kann. Nicht wenige seien heute aktiv dabei, unterstützen „Weihnachten im Schuhkarton“ und geben weiter, was sie erlebt haben. So wachse ein Netzwerk der Liebe, das über Generationen und Ländergrenzen trägt.

Samaritan’s Purse engagiert sich für Menschen in Not, unabhängig von Herkunft, Religion oder Kultur. Die Organisation wurde 2024 erneut mit dem Spenden-Prüfzertifikat des Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen (DZI) ausgezeichnet. Zudem ist sie Mitglied der Initiative Transparente Zivilgesellschaft.