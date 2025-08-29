Willow-Leitungskongress: Live-Interview mit John Mark Comer

US-Pastor John Mark Comer gilt als profilierte Stimme für geistliches Wachstum und Jüngerschaft. Beim Leitungskongress von Willow Creek in Dortmund wird er Einblicke in seine Arbeit geben.

Willow Creek Deutschland hat für den Leitungskongress im Februar 2026 in Dortmund ein „besonderes Highlight“ angekündigt: ein Live-Interview mit US-Pastor John Mark Comer, „einem der einflussreichsten Stimmen für geistliches Wachstum und Jüngerschaft weltweit“, wie es in der Pressemitteilung heißt. Comer wird via Video aus den USA zugeschaltet. International bekannt wurde der Gründer und langjährige Leiter der Bridgetown Church in Portland/Oregon durch sein Buch „The Ruthless Elimination of Hurry“ (Deutsch: Das Ende der Rastlosigkeit). Das Thema: Die Hetze als größte Bedrohung für unser geistliches Leben – und wie wir in einer lauten, schnelllebigen Welt zur Ruhe finden können.

Im Jahr 2021 gründete Comer die Organisation „Practicing the Way„, die Materialien und Kurse entwickelt, um Jüngerschaft in Gemeinden neu zu verankern. Im Zentrum steht eine einfache, aber tiefgreifende Idee: Den Weg Jesu einzuüben – gemeinsam. Beim Leitungskongress 2026 wird Comer in einem Interview über die Vision von „Practicing the Way“ sprechen und die Frage beantworten, wie Menschen in unserer postmodernen Welt geistlich wachsen und die Nachfolge Jesu alltagspraktisch leben können. Zudem wird im Rahmen des Kongresses die deutsche Übersetzung des Einführungskurses vorgestellt.

„John Mark Comer inspiriert weltweit Menschen dazu, die Nachfolge Jesu nicht nur theoretisch zu verstehen, sondern ganz praktisch zu leben“, sagt Thomas Fremdt, Geschäftsführer von Willow Creek Deutschland. „Seine Impulse treffen den Nerv einer Generation, die sich nach Tiefe, Einfachheit und Sinn sehnt.“

Der Willow-Leitungskongress findet vom 12. bis 14. Februar 2026 in Dortmund statt.



Link: die Homepage des Leitungskongresses



