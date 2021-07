Explo Days 2021: Die Kraft des Evangeliums neu entfalten

Eine neue Sicht auf die Botschaft von Jesus Christus sollen die „Explo Days 2021“ entfalten. Dazu lädt Campus für Christus Schweiz am 27./28. November nach Zug ein.

Raum zum Nachdenken und Neudenken schaffen, sich zwei Tage inspirieren lassen, die Kraft des Evangeliums erleben, darum soll es laut Homepage bei den Explo Days gehen. Im Mittelpunkt stehe die Frage, warum Evangelisation nicht mehr so „funktioniert“, wie sie es über

Jahrzehnte hinweg getan habe. Darauf habe man zwar nicht die „eine“ Antwort gefunden, heißt es, aber Campus für Christus wolle die Tür zu einer „neuen, leidenschaftlichen Evangeliumsbewegung“ aufstoßen.

Die Veranstaltung findet im „Freiruum“ in Zug statt, wird aber zusätzlich an diverse Standorte in Deutschland und Österreich gestreamt. Zu den Referentinnen und Referenten zählen Daniela Mailänder (Referentin für Fresh X Deutschland), Andreas Boppart (Missionsleiter Campus für Christus Schweiz), Martin Schleske (Geigenbauer und Schriftsteller), Bruxy Cavey (kanadischer Pastor und Autor) und Michael Girgis (Rektor IGW International). Die 20-minütigen Impulse werden von Kunstbeiträgen und Reflexionszeiten eingerahmt. Geeignet ist das Programm laut Veranstalter für Gemeindemitglieder, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Leitungspersonal in Gemeinden, Pfarrerinnen und Pfarrer.

Weitere Informationen und das Anmeldeformular findest du auf der Veranstaltungswebseite.