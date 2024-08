„FanDOM“: Bochumer Lutherkirche wird zur Fußballkirche

Fußball-Bundesligist VfL Bochum lädt vor dem ersten Heimspiel der Saison zum ersten ökumenischen Fan-Gottesdienst ein. Die Lutherkirche wird in dieser Saison regelmäßig zum FanDOM.

Die Bochumer Lutherkirche am Stadtpark wird am Samstag (31. August) zum FanDOM. Um 12 Uhr findet dann der erste ökumenische VfL-Fangottesdienst statt. „Egal ob mit Schal, Trikot, Kutte oder Fahne – alle sind herzlich willkommen“, heißt es in einer Pressemitteilung des VfL Bochum. Der Gottesdienst wird geleitet von Pastor Henri Krohn und Pastoralreferent Michael Diek.

Und es geht weiter: Während der kompletten Bundesliga-Saison wird der FanDOM immer 180 Minuten vor jedem Heimspiel seine Pforten öffnen, damit Fußballfans kurz vor dem Anpfiff noch einmal Ruhe finden können. Die Kirche befindet sich am Stadtpark in der Nähe des Vonovia Ruhrstadions.

