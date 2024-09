Freude auf den Tag der Vollendung

Verleger David Neufeld erinnert sich an die besondere Zusammenarbeit mit Heiner Rust.

Von David Neufeld

Ich bin Heiner Rust während meiner Zeit in der Cuxhavener Redaktion der Zeitschrift AUFATMEN erstmals begegnet. (Er hatte damals die Idee für diesen Namen.)

Heiner war dann einer der ersten Autoren im 2004 gegründeten Neufeld Verlag, und es entstand eine intensive Zusammenarbeit mit einer ganzen Reihe von Veröffentlichungen. Mich hat von Anfang an die Mischung seiner Persönlichkeit fasziniert – intellektuelle Redlichkeit und ein seriöser Umgang mit der Bibel, verbunden mit einer lebendigen Spiritualität, einer persönlichen Jesus-Beziehung. Und ich bin dankbar für die warmherzige Wertschätzung und das Vertrauen, die unseren Austausch geprägt haben.

Das hat sich natürlich auch in seinen Büchern niedergeschlagen und hat unzählige Leserinnen und Leser ermutigt, dass Glaube und Denken einander nicht ausschließen müssen. Sein Buch über Heilung hat schon im Titel signalisiert, dass es auch anders kommen kann: „Heilen, trösten, begleiten“. Und doch war es ein leidenschaftliches Plädoyer dafür, die Heilungskompetenz der Kirche neu zu entdecken. Seine Studie „Geist Gottes – Quelle des Lebens“ hat schließlich zu einer weiteren „Bekehrung“ geführt: In seinem Buch „Zuhause in der Schöpfungsgemeinschaft“ schildert Heiner, wie sich seine eigene Sicht geweitet hat und wie wir uns vom Geist Gottes mit hineinnehmen lassen können in Gottes Leidenschaft für diese Welt.

Heinrich Christian Rust war verheiratet mit Christiane und Vater von drei erwachsenen Kindern. In den letzten Jahren war er an Amyotropher Lateralsklerose (ALS) erkrankt. Das ging einher mit Beschwerden und Einschränkungen. Noch Ende Juli schrieb er mir: „Innerlich sind wir sehr zufrieden und auch gespannt, wie die Heilungskraft Gottes uns verändert. Zudem freuen wir uns zunehmend auf den Tag der Vollendung, auf Gottes neue Welt in Reinkultur.“

Wir trauern mit seiner Familie. Und wir freuen uns mit ihm, dass er nun ganz bei Jesus ist.

David Neufeld ist Verleger des Neufeld Verlages