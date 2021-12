Haiti: Alle Missionare sind frei

Die letzten zwölf Geiseln sind wieder auf freiem Fuß. Die genauen Umstände sind unklar.

- Werbung -

Mitte Oktober hatte eine haitianische Bande mehrere Missionare und deren Familienangehörige entführt. Insgesamt 12 Erwachsenen und 5 Kinder. Die letzten zwölf Geiseln wurden nun freigelassen. Dies gab die christliche Hilfsorganisation Christian Aid Ministries gestern auf ihrer Webseite bekannt.

Polizeisprecher Gary Desrosiers bestätigte der Associated Press gegenüber, dass die Missionare freigelassen wurden. Weitere Details nannte er nicht. Es ist unklar, ob ein Lösegeld gezahlt wurde oder wie die Geiseln freikamen. Ein Konvoi mit mindestens zwölf Fahrzeugen, darunter SUVs der haitianischen Polizei und der US-Botschaft, brachte die Missionarsfamilien vom Büro der Hilfsorganisation in Titanyen zum Flughafen in Port-au-Prince. (AP)

Die Entführer, eine haitianische Bande namens 400 Mawozo, hatten eine Million Dollar Lösegeld pro Person verlangt und mit der Tötung der Geiseln gedroht (Jesus.de berichtete hier und hier). Zwei Geiseln waren aus Krankheitsgründen am 21. November freigekommen, drei weitere am 5. Dezember. (Jesus.de berichtete)

Link: Hier geht es zur Pressemitteilung von Christian Aid Ministries.