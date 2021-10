Haiti: US-Missionare entführt

Eine haitianische Bande hat am Samstag (16. Oktober) eine Gruppe Missionare der christlichen Hilfsorganisation Christian Aid Ministries und deren Familienmitglieder entführt. Vermutlich soll ein Lösegeld erpresst werden.

Unter den Enführten befinden sich 16 US-Amerikaner und ein Kanadier, darunter fünf Kinder, sieben Frauen und fünf Männer. Christian Aid Ministries bat in einer Pressemitteilung um Gebet für die Missionare und die Entführer.

Polizeiinspektor Frantz Champagne berichtete der Associated Press, dass die Gruppe „400 Mawozo“ für die Entführung verantwortlich sei. Die Bande sei bekannt für Morde, Entführungen und Erpressungen. Im April hätte die Gruppe fünf Priester und zwei Nonnen entführt, die später wieder freigelassen wurden.

Die Sicherheitslage in Haiti gilt schon länger als instabil und die Kriminalität nimmt weiter zu. Laut einem Bericht des United Nations Integrated Office in Haiti registrierte die Polizei 328 Entführungen in den ersten acht Monaten des Jahres 2021. Im gesamten Jahr 2020 waren es noch 234.

Link: