Hannover: Impfen statt Singen im Stadion

Die Premiere des Weihnachtssingens in der HDI Arena in Hannover wird aufgrund der aktuellen Corona-Lage auf 2022 verschoben. Das große Stadionsingen wird zum großen Stadionimpfen – aber in weihnachtlicher Atmosphäre.

Das für den 22. Dezember geplante weihnachtliche Stadionsingen in Hannover wird wegen der hohen Corona-Zahlen nicht stattfinden. Dies hat der Evangelisch-lutherische Stadtkirchenverband Hannover in einer Pressemitteilung bekannt gegeben. Die Premiere des Stadionsingens wird auf 2022 verschoben. Stattdessen soll es in der HDI Arena von Hannover 96 eine große Impfaktion geben – in weihnachtlicher Atmosphäre und mit musikalischer Begleitung. Traditionelle Advents- und Weihnachtslieder werden unter der Leitung von Kirchenmusikdirektor Harald Röhrig gespielt. Gospelkantor Jan Meyer wird mit dem Gospelensemble PrayStation Gospel- und Popsongs singen.

Tickets für Stadionsingen behalten Gültigkeit

Ursprünglich sollte im Stadion des Fußballvereins Hannover 96 ein großes Charity-Weihnachtsfest zugunsten der Wohnungslosenhilfe gefeiert werden. Erwartet wurden rund 3000 Besucher. Die bereits erworbenen Tickets für das Stadionsingen behielten laut Pressemitteilung jedoch ihre Gültigkeit und könnten bei der Premiere im kommenden Jahr eingelöst werden.

Auch die vierte Auflage des traditionellen Weihnachtssingens im Stadion von Borussia Dortmund wurde aufgrund der gegenwärtigen Infektionslage abgesagt. 2019 waren 68.357 Besucher in den SIGNAL IDUNA PARK gekommen. Mit den Einnahmen aus dem Konzert konnte Borussia Dortmund nach eigenen Angaben vier soziale Einrichtungen mit je 25.000 Euro unterstützen. Auch das Adventssingen im Dresdener „Rudolf Harbig-Stadion“ (Artikelfoto) findet nicht statt.

Link: Hier geht es zur Webseite des Stadionimpfens.