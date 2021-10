Hartl stellt klar: Er bleibt Leiter des Gebetshauses

In einem Interview mit der Katholischen Nachrichtenagentur KNA hatte Gebetshausleiter Johannes Hartl gesagt, dass er sich langsam aus dem „exekutiven Alltagsgeschäft“ zurückziehe. Damit habe er jedoch nicht seinen Rücktritt angekündigt, erklärte er nun via Instagram.

Die Leitung des Gebetshauses in Augsburg solle auf mehrere und jüngere Schultern verteilt werden, so Hartl im Interview. Verschiedene Medien hatten daraufhin getitelt, Hartl wolle sich aus der Gebetshaus-Leitung zurückziehen. „Diese Schlagzeile ist falsch“, stellte der 42-Jährige jetzt in einer Instagram-Story klar. Ziel sei es, dass er sich aus den „exekutiven Aufgaben herausnehme“. Da laufe ein Prozess. Ob und wann er die Leitung des Gebetshauses ganz abgebe, sei „völlig offen“.

Das Gebetshaus Augsburg ist eine private Initiative charismatischer Prägung. Jutta und Johannes Hartl gründeten den Verein im Jahr 2005. Im Gebetshaus wird rund um die Uhr gebetet. Bekannt wurde die Arbeit auch durch Konferenzen wie „Schøn“ und „MEHR“.