Hochzeit von Christian Lindner: „Der Segen war mir wichtig“

Der FDP-Politiker muss jede Menge Kritik für seine Hochzeit auf Sylt einstecken. Jetzt äußert er sich selbst zu den Vorwürfen.

Bundesfinanzminister Christian Lindner hat sich im Interview mit dem evangelischen Magazin „chrismon“ zur Kritik an seiner Hochzeit geäußert. Er und die Journalistin Franca Lehfeldt hatten am Samstag in der Kirche St. Severin auf Sylt geheiratet. Da Lindner und Lehfeldt beide kein Kirchenmitglied sind, hätten sie eigentlich nicht kirchlich getraut werden dürfen.

Es wurden Vorwürfe laut, es hätte einen „Promibonus“ gegeben. Der Politikberater Erik Flügge forderte gar, die evangelische Kirche hätte Lindner eine Rechnung für den Gottesdienst ausstellen sollen. Dadurch wäre laut Flügge der Eindruck der Ungerechtigkeit vermieden worden. Die evangelische Theologin Margot Käßmann kritisierte, Lindner und Lehfeldt hätten die Kirche nur als Kulisse benutzt.

„Ein Gottesdienst ist keine Dienstleistung“

Im Interview erinnerte Lindner daran, dass er zwar aus der Kirche ausgetreten sei, aber nicht aus jeder Form der Spiritualität. Im vergangenen Jahr habe er zum Beispiel den Amtseid auf Gott geschworen.“Es gibt ein Mehr, das über uns beide und unser gemeinsames Leben hinausweist“, antwortete Lindner auf die Frage, was ihm der kirchliche Segen für die Ehe bedeute. „Das in einem Gottesdienst zu bedenken und den Segen zu empfangen, war mir wichtig.“

Lindner kritisierte die Forderung Flügges, die Kirche möge eine Rechnung stellen. Bei einer Bitte um Segen sollte die finanzielle Gegenleistung seiner Meinung nach nicht thematisiert werden. „Ein Gottesdienst ist eben keine Dienstleistung.“

Pfarrerin Susanne Zingel, die ihn und Lehfeldt traute, habe ihn im Nachdenken bestärkt, wieder in die Kirche einzutreten. Allerdings hätte ihn manche Reaktion verunsichert, „die frei von Kenntnis der Umstände und Motive parteipolitische Sympathien und gar Falschmeldungen mit seelsorgerischen Fragen vermischt hat.“ (pa)

Link: „Der Segen war mir wichtig“ (chrismon)