Für viele junge Juden in Berlin gehören Bedrohungen mittlerweile zum Alltag. Sie sind vorsichtiger geworden – und verstecken oft ihre jüdische Identität.
Tim Kurockin erzählt „nicht vielen Leuten, dass er jüdisch ist“, sagt der 21-Jährige im Interview mit der Deutschen Welle. Dass er „nicht religiös“ ist und keine Kippa trägt, sieht er „in dieser Situation“ als „Privileg“. Er habe Freunde, die „körperlich angegriffen wurden, weil erkannt wurde, dass sie jüdisch sind“.
Ähnliche Erfahrungen machen auch andere jüdische Studierende in Berlin, berichtet die Deutsche Welle: Die 20-jährige Lilach Sofer habe zwar keine Angst, in die Uni zu gehen. Man könne in Berlin „weithin ganz normal leben“. Trotzdem achte sie darauf, in der Öffentlichkeit nicht laut Hebräisch zu sprechen. Und: „Man muss verrückt sein, derzeit, egal wo in Berlin, eine Davidsternkette zu tragen.“
Mit manchen Aspekten des Holocaust-Gedenkens können einige Juden nicht viel anfangen. Oft sei es derselbe „Nie wieder“-Post auf Social Media, oder ein Schwarz-Weiß-Bild von Auschwitz, kritisiert Kurockin. „Das ist nicht genug. Macht doch auch ehrlich was gegen Antisemitismus!“ Auch in der Politik müsse mehr passieren – das Erstarken der AfD bereite ihm Sorgen.
Seit Jahrzehnten findet das jüdische Leben in Berlin meist unter Polizeischutz statt, heißt es in dem Artikel. Seit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 habe sich die Lage weiter verschärft. Jüdische Einrichtungen seien nun mit „massiven Absperrpollern“ geschützt. Bei der Feier des Lichterfestes „Chanukka“ im Dezember gab es „weiträumige Absperrungen und mehrfache Einlasskontrollen“. Viele Juden fühlen sich in Berlin wieder „relativ sicher“ – andere meiden seit dem 7. Oktober „sehr bewusst die Öffentlichkeit“.
Link: Berlins junge Juden: Nur nicht auffallen (Deutsche Welle)
Alle Menschen und Kreaturen sind von Gott erschaffen
Antisemitismus, der Stiefbruder des Rassismus, ist zurecht das Trauma von uns Deutschen, die wie kein anderes Volk durch manche unserer Väter und Großväter dazu beitrugen, 6 Millionen jüdischer Mitmenschen in brutalster Form auszugrenzen, zu schikanieren und fast immer vom Leben in den Tod zu befördern. Jüdinnen und Juden teilen mit uns das Alte Testament, Abraham und Moses und Letzteren als Werkzeug Gottes, der die Israeliten aus der Sklaverei durch Ägypten befreite. Mit unseren älteren Geschwistern, den Juden, teilen wir den Glauben und die große Hoffnung auf einen liebenden Gott, der alle Menschen und ein unendliches Weltall erschuf. Neben persönlicher Freiheit von Zwängen und Einschränkungen hat uns dann Jesus auch von unserer Unfreiheit und Unversöhnlichkeit mit Gott befreit, durch das Kommen von Jesus Christus. Für wichtig halte ich das Weiterbestehen einer Erinnerungskultur, wenn die letzten Opfer des Holocaust nicht mehr unter uns leben. Ich halte den Antisemitismus für eine Gedankenpest aus vielen Jahrhunderten. Aber für Juden und Christen und alle guten Menschen gilt, dass das Blut aller Menschen nicht vergossen werden darf und dass unser Menschsein Würde besitzt, weil der Schöpfer aller Dinge, als Schatten über unserer rechten Hand, immer jeden unserer Erdenbürger erschaffen hatte und immerzu liebt. In jedem Menschen und jeder Kreatur auf Erden begegnen wir unserem Schöpfer.
Christinnen und Christen sollten sich immer vor unsere jüdischen Mitbürger/innen stellen und sich notfalls ebenso einen Davidstern anheften.
Schön, dass es in Berlin besser wird als jüdischer gläubige zu leben .
Ich selbst bin aufgewachsen bei adventistischer verwandschaft,entspricht fast identisch der „gesetzlichen“ jüdischen Religion.
Damit habe ich große Probleme. vor allem der Druck,du musst den Sabbat heiligen, um das Himmelreich zu erlangen.
Das war für mich geistlicher Machtmissbrauch.
Das sollten aber die gesetzlichen juden ablegen, denn die wahre Freiheit ist einzig und allein die Liebe Jesu. Das ist mir wichtig zu erwähnen, bei allem Problem antisemitisch. denn das kann sehr abstoßend und angsterfüllend, sein diese Botschaft .
Ich hoffe auf Verständnis.