Friedensglocke in Jerusalem angekommen

Nach über 3.500 Kilometern ist der „Friedensglocken-Treck“ in Jerusalem angekommen – als Zeichen der Hoffnung, Versöhnung und deutsch-israelischer Freundschaft.

Am 6. Mai startete in Brück (Brandenburg) ein Friedensglocken-Pferdetreck nach Jerusalem. Jetzt ist er am Ziel angekommen. Die Aktion wurde vom Verein Friedensglocken initiiert. Die Glocke, gegossen aus Militärschrott, steht als Symbol für Hoffnung und Versöhnung. Die Friedensglocke soll künftig als Schulglocke im größten Netzwerk integrierter, zweisprachiger Schulen Israels dienen. Die „Hand in Hand“-Schulen fördern das Miteinander jüdischer und arabischer Kinder.

- Werbung -

Pfarrer Helmut Kautz, Vorsitzender des Vereins, betont: „Diese Glocke ist kein abstraktes Symbol. Sie wird täglich erklingen und immer wieder daran erinnern, dass der Weg zu einer gerechten und friedlichen Zukunft in Israel auch durch Klassenzimmer führt.“ Zwei Jahre nach den Terroranschlägen vom 7. Oktober 2023 soll das Projekt Mut machen, weiter an Verständigung und Frieden zu glauben. „Unser gemeinsames Ziel war und ist, den Frieden zu suchen – im Geist des biblischen Mottos ‚Jaget dem Frieden nach mit jedermann‘“, so Kautz.

Über 3.500 Kilometer legten die Teilnehmer durch acht Länder bis Thessaloniki/Griechenland zurück. Von dort wurde die 65 Kilogramm schwere Friedensglocke mit ihrem Wagen nach Israel verschifft. Die letzte Etappe in Israel wurde nach Angaben des Vereins mit lokalen Pferden zurückgelegt. Der ursprüngliche Plan, durch die Türkei, Syrien und Jordanien zu reisen, musste aufgegeben werden, da der Friedenstreck an der türkischen Grenze abgewiesen wurde.

Homepage: Der Friedensglocken-Treck 2025