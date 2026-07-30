Mount Arbel – der biblischste Ort, der in der Bibel nicht genannt wird

Der Mount Arbel überragt den See Genezareth und bietet einen einzigartigen Blick auf zentrale Orte des Wirkens Jesu. Obwohl der Berg in der Bibel nicht erwähnt wird, gilt er als einer der geschichtsträchtigsten Orte Galiläas.

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Der rund 400 Meter über dem See Genezareth aufragende Mount Arbel bietet einen Blick auf bedeutende Orte des Neuen Testaments wie Magdala und Kapernaum. Obwohl der Berg in der Bibel nicht ausdrücklich erwähnt wird, dürfte Jesus während seines Wirkens in Galiläa mehrmals an seinen Hängen vorbeigekommen sein, schreibt Tuvia Pollack bei ALL ISRAEL NEWS

Die markanten Kalksteinfelsen mit ihren zahlreichen Höhlen spielten über Jahrhunderte eine wichtige Rolle in der Geschichte der Region, heißt es. Jüdische Rebellen suchten dort Zuflucht während der Kämpfe gegen Herodes und später gegen die Römer. Heute gehört der Berg zu einem Naturschutzgebiet und ist Teil des beliebten Jesus Trail. Wanderer finden dort nicht nur spektakuläre Ausblicke, sondern auch Spuren aus biblischer, jüdischer, römischer und osmanischer Zeit.

Quelle: ALL ISRAEL NEWS

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