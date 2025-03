Johannes Hartl: Verkauf von Bibeln steigt durch Gen Z

Viele Taufen in Frankreich und insgesamt mehr gläubige Jugendliche: Der Gebetshausgründer Johannes Hartl macht zurzeit auf Aufwärtstrends des christlichen Glaubens aufmerksam.

84 Prozent der Menschen weltweit bekennen sich zu einer Religion, Tendenz steigend (Quelle: sueddeutsche.de). Diese steigende Tendenz hat auch mit dem Christentum zu tun, das auch im Jahr 2025 nach Christus weiter wächst. Aufgrund dieser Tatsache kürte der Sender N-TV im Dezember 2023 Papst Franziskus zur Person der Woche und titelte mit der Headline „Das Christentum wächst global überraschend stark“. Am 20. März 2025 vermeldete der Vatikan im „Statistischen Jahrbuch der Kirche“, dass es erstmals mehr als 1,4 Milliarden Katholiken weltweit gibt. Sie bilden die größte Religionsgemeinschaft der Erde. Von 2022 auf 2023 wuchs die Zahl der Katholiken abermals um etwas mehr als ein Prozent und stieg von 1,390 auf 1,406 Milliarden (Quellen: domradio.de und kirche-und-leben.de).

- Werbung -

Aktuell liefert der Theologe und Gebetshausgründer in Augsburg, Dr. Johannes Hartl, Fakten zur Bedeutung des Glaubens an Gott für die Menschen. In einem Post auf seinem Instagram-Kanal teilt er mit Quellenverweis mit, dass die Gen Z nur halb so oft atheistisch ist wie die Generation ihrer Eltern. Weiter hebt er hervor, dass in Frankreich die Zahl der Erwachsenentaufen eine Rekordzahl erreicht hat und der Verkauf von Bibeln durch die höhere Nachfrage der Gen Z weltweit steigt. Zur Situation in Skandinavien schreibt Hartl:

„Jesus wird der neue Megatrend in Schweden.“

Zudem betont der Augsburger Gebetshausgründer, dass das Schrumpfen des Christentums in den USA seit 2019 zum Stillstand gekommen ist und auch in Großbritannien große Zeitungen über die Wiederkehr des Glaubens berichten. Zu diesen Indizien einer Trendwende in einer säkularisierten Welt resümiert Johannes Hartl:

„Das Gerücht vom Tod Gottes könnte sich einmal mehr als verfrüht erweisen.“

Unter seinem Post schreibt er weiter, dass etwas in Bewegung gekommen ist, auch wenn in Deutschland „manche von diesen Trends“ noch nicht so klar zu erkennen seien. Nach der Lektüre von Justin Brierley’s Buch „The surprising rebirth of belief in God“ sei er „neugierig und auch hoffnungsvoll gestimmt“. Dazu betont Hartl:

„In etlichen Ländern zeichnet sich eine Trendabkehr vom platten Materialismus und der Verachtung des Religiösen ab. Vielleicht auch bald bei uns?“

Diesen Artikel haben wir mit freundlicher Genehmigung von Promis Glauben veröffentlicht. Markus Kosian ist Initiator des Projekts PromisGlauben. - Werbung -

Quelle: instagram.com