Jubiläum: 75 Jahre bayerischer Kirchentag auf dem Hesselberg

„Wenn Hoffnung Schule macht“: Der Bayerische Kirchentag feiert am Pfingstwochenende sein 75-jähriges Jubiläum. Die Veranstalter erwarten tausende Besucherinnen und Besucher.

Alle Jahre wieder treffen sich tausende Christinnen und Christen zu Pfingsten auf dem Hesselberg in Mittelfranken. In diesem Jahr feiert der Bayerische Kirchentag dort sein 75-jähriges Bestehen. Es beginnt am Pfingstsonntag (24. Mai) mit „Good hope action – Spiel und Spaß“ (ab 18:30 Uhr). Anschließend spielt ab 20:15 Uhr die Band Good Weather Forecast bei der „Night of Spirit“. Der Pfingstmontag (25. Mai) beginnt mit dem Festgottesdienst um 10 Uhr. Musikalisch gestaltet wird der Gottesdienst von rund 150 Bläserinnen und Bläsern. Grußworte sprechen Landesbischof Christian Kopp und der bayerische Staatsminister Joachim Herrmann, heißt es in einer Pressemitteilung.

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Das anschließende Programm besteht aus musikalischen Angeboten, Workshops und Diskussionsformaten. Oberkirchenrat Stefan Blumtritt erzählt „persönliche Bildungsgeschichten“ aus Kirche und Gesellschaft. Professor Thomas Zeilinger spricht über KI auf dem Land und Florian Baier über die Zukunft der Kirchengebäude. Dazu gibt einen großen Markt der Möglichkeiten, Stände mit regionalen Speisen sowie ein eigenes Kinder-Programm.

Ort der Hoffnung

Der Bayerische Kirchentag zählt zu den größten evangelischen Freiluftveranstaltungen in Bayern. Regionalbischöfin Gisela Bornowski betont: „Gerade in einer Zeit voller Unsicherheiten brauchen Menschen Orte, an denen Hoffnung spürbar wird. Die Art, wie wir als Kirche miteinander leben, einander begegnen und füreinander Verantwortung übernehmen, schafft Hoffnung.“ Der Bayerische Kirchentag sei so ein Ort.

Gleichzeitig mit dem Bayerischen Kirchentag feiert auch das Evangelische Bildungszentrum Hesselberg sein 75-jähriges Bestehen. Der erste Bayerische Kirchentag wurde 1951 gemeinsam mit der Eröffnung des Hauses gefeiert – seither sind Kirchentag und Bildungsarbeit auf dem Hesselberg eng miteinander

verbunden.

>>>Zum vollständigen Programm des Kirchentags.

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