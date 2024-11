Kardinal Marx: Frauenordination wird kommen

Priesterinnen in der katholischen Kirche? Bisher ein Ding der Unmöglichkeit. Das könnte sich ändern, glaubt der Münchner Erzbischof.

Kardinal Reinhard Marx ist sich sicher, dass Frauen in der katholischen Kirche irgendwann einmal Priesterinnen werden können. «Das wird kommen», sagte der Münchner Erzbischof bei der Herbstvollversammlung des Landeskomitees der Katholiken in Bayern in Ohlstadt. Dass die Frauenordination gleich in den nächsten Jahren kommen werde, könne man aber nicht erwarten, schränkte er ein. Der Versuch einer Frauenordination wird bis heute als ungültig betrachtet und führt direkt zu einer Exkommunikation.

- Werbung -

Die Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten bezeichnete Marx als «tiefen Einschnitt für die politische Kultur». Trump sei durch «Lügen» und «Skrupellosigkeit» an die Macht gekommen. «Ich glaube nicht, dass eine Diktatur entsteht, aber das ist ein Türöffner.» In jedem Fall bedeute es eine geopolitische Veränderung, weil nun nicht mehr das Weltgemeinwohl und internationale Abkommen im Zentrum stünden, sondern einseitige nationale Interessen. «Damit geht die Welt nicht unter, aber das fordert uns sehr heraus», sagte der Kardinal.

Vergleichbare politische Verhältnisse wie in den USA sieht Marx für Deutschland nach dem Bruch der Ampelkoalition hingegen nicht. «Trotz aller Härten sehe ich viele Brücken und einen Grundkonsens», sagte er mit Blick auf den anstehenden Bundestagswahlkampf.