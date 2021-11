Katholische Laien wählen Frau ins Spitzenamt

Die 65-Jährige war lange in der Diözese Rottenburg-Stuttgart tätig und leitete dort zuletzt die Hauptabteilung Caritas im bischöflichen Ordinariat. Im September 2020 ging sie in den Ruhestand. Seit November 2020 ist sie die Präsidentin des Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge. Der Verein ist das Forum aller Akteure der sozialen Arbeit, der Sozialpolitik und des Sozialrechts in Deutschland. Zudem ist die 1956 in Ellwangen geborene Stetter-Karp noch bis 2022 Vizepräsidentin des Deutschen Caritasverbands. Mit dem Amt der Präsidentin ist gleichzeitig auch die Co-Präsidentschaft im Synodaler Weg verbunden. Stetter-Karp wird neben dem Vorsitzenden der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, Präsidentin des Synodalen Wegs.