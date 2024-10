„Keine Einzelfälle“: Sexualisierte Gewalt im freikirchlichen Umfeld

In einer Online-Erhebung wurden Menschen aus dem freikirchlichen Umfeld nach ihren persönlichen Missbrauchserfahrungen befragt. Rund 16 Prozent gaben an, „sexualisierte Gewalt“ erfahren zu haben.

„UNERHÖRT. Sexualisierte Gewalt im freikirchlichen Umfeld“. So lautet der Titel einer Online-Erhebung, deren Ergebnisse die Journalisten Daniel und Debora Höly jetzt vorgestellt haben. Laut ihren Angaben nahmen zwischen November 2022 und Februar 2023 insgesamt 6.744 Personen an der Umfrage teil (71 Prozent Frauen, 29 Prozent Männer). 5.294 davon seien dem freikirchlichen Umfeld zuzuordnen. Von diesen hätten 873 (16 Prozent) angegeben, mindestens einmal Opfer von sexuellem Missbrauch geworden zu sein. In neun Prozent der Fälle stammte der Täter selbst aus einer Freikirche – 11 Prozent bei Frauen, zwei Prozent bei Männern. Mädchen und Frauen sind demzufolge deutlich häufiger betroffen.

Zwei Ziele hätten sie mit ihrer Studie verfolgt, erklären Debora und Daniel Höly. Erstens, das Ausmaß von sexualisierter Gewalt im freikirchlichen Umfeld festzustellen. Zweitens, den Anteil der Täter zu ermitteln, die dem freikirchlichen Spektrum zuzuordnen seien. Obwohl es sich nicht um eine repräsentative wissenschaftliche Studie handele, ließen die Ergebnisse das Ausmaß erkennen – und den Schluss zu, dass es sich dabei nicht um Einzelfälle handele. „Die hohe Teilnehmerzahl sowie die Ergebnisse der Umfrage zeigen, dass das Thema von Relevanz für den freikirchlichen Raum ist“, bilanzieren die Initiatoren in ihrer Auswertung der Ergebnisse.

Täter kommen mehrheitlich aus der Familie

Bei den Betroffenen, deren Täter aus einem freikirchlichen Umfeld stammten, waren es laut Umfrage mehrheitlich (52 Prozent) Täter aus dem nahen sozialen Umfeld (Vater, Mutter, Bruder, Ehepartner oder andere Verwandte). Fand der Missbrauch regelmäßig statt, wurden vor allem der Bruder (20 Prozent) und/oder Vater (18 Prozent) als Täter genannt. Zum Zeitpunkt des ersten sexuellen Missbrauchs waren 75 Prozent der Betroffenen unter 15 Jahre alt.

Hinsichtlich der Prävention bzw. Aufarbeitung erklärten drei Viertel der Umfrageteilnehmer, dass es in ihren Gemeinden keine Anlaufstelle für Betroffene sexuellen Missbrauchs gebe oder ihnen das nicht bekannt sei. 43 Prozent der Teilnehmer gaben zudem an, das Thema sexualisierte Gewalt werde in ihrer Gemeinde nicht angesprochen. Lediglich fünf Prozent der Betroffenen erstatteten sofort oder später Anzeige. 13 Prozent gaben an, bis heute niemandem von ihren Erfahrungen berichtet zu haben. 75 Prozent begegneten ihrem Täter nach dem Missbrauch weiterhin regelmäßig.

„64 Prozent der Betroffenen durch Täter aus dem freikirchlichen Umfeld erlebten, dass ihnen entweder nicht geglaubt wurde, oder dass ihnen geglaubt wurde, aber niemand etwas unternahm“, schreibt Debora Höly (Hinweis: Die Inhalte des Textes können belastend oder retraumatisierend wirken.“). Etwas mehr als ein Drittel der Umfrageteilnehmer, die heute in deutsche Freikirchen gehen, würden ihrem Pastor oder Gemeindeleiter nicht von einem sexuellen Missbrauch erzählen.

Die komplette Beschreibung, Systematik sowie die Auswertung der Umfrage mit allen Zahlen und Definitionen („sexuelle Gewalt“, „Freikirche“ etc.). steht auf der Webseite dunkhellziffer.de zur Verfügung. Die Umfrage wurde von den Journalisten Debora und Daniel Höly nach eigenen Angaben ehrenamtlich konzipiert, durchgeführt und ausgewertet. Beide unterstünden keiner Ortsgemeinde und keinem Gemeindeverband und arbeiteten unabhängig.

Link: Sexualisierte Gewalt im freikirchlichen Umfeld