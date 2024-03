Kirchentag 2025: Anmeldestart für Mitwirkende

Der Kirchentag 2025 in Hannover steht unter der Losung „mutig – stark – beherzt“. Interessierte können sich bewerben, um das Programm mitzugestalten.

In dieser Woche startet die Bewerbungsphase für alle, die sich beim 39. Deutschen Evangelischen Kirchentag 2025 in Hannover aktiv am Programm beteiligen wollen. Ab dem 15. März können sich interessierte Gruppen und Einzelpersonen unter anderem mit ihren Ideen für den Kulturbereich, den Markt der Möglichkeiten oder Gottesdienste melden, wie der Kirchentag mit Sitz im hessischen Fulda mitteilte.

- Werbung -

«Der Deutsche Evangelische Kirchentag versteht sich als ein offenes Forum für faire und ehrliche Debatten über aktuelle Themen in Kirche und Gesellschaft», sagte Kirchentagspräsidentin Anja Siegesmund. «Vor dem Hintergrund der immer lauter werdenden Rufe nach mehr Zusammenhalt in unserem Land könnte man einfach sagen: Wenn es den Kirchentag nicht gäbe, müsste er jetzt erfunden werden.»

Kein Platz für Hass

Vor dem Start der Bewerbungsphase bekräftigte das Präsidium des Kirchentages seinen Beschluss, dass demokratiefeindliche, rassistische oder antisemitische Positionen keinen Platz im Programm des hannoverschen Kirchentages haben. «Wir werden einander den Hass nicht durchgehen lassen. Wir arbeiten ohne Feindbilder und Schuldzuweisungen. Wir suchen den konstruktiven Dialog», erklärte Generalsekretärin Kristin Jahn.

Der Deutsche Evangelische Kirchentag wurde 1949 als christliche Laienbewegung gegründet. Alle zwei Jahre bringt er Tausende Menschen in einer anderen deutschen Großstadt zusammen. Der Kirchentag in Hannover ist vom 30. April bis 4. Mai 2025 geplant und steht unter der biblischen Losung «mutig – stark – beherzt».