Willow-Leitungskongress: Menschen mit „Gestaltungsmut“ gesucht

Mit einem Aufruf zu „Gestaltungsmut“ ist der Willow-Creek-Leitungskongress zu Ende gegangen. 7.000 Menschen in Karlsruhe und an den zehn Übertragungsorten ließen sich drei Tage lang für ihren Glauben und die Gemeindearbeit inspirieren und schulen.

„Hope“ (Hoffnung) – dieser Begriff prägte den gesamten Leitungskongress von Willow Creek. Auf dem Programm standen Themen wie „Hoffnung in Krisenzeiten“, der Umgang mit Traumata, Veränderung in Gemeinden und Ausblicke auf die Zukunft von Kirche. Dazu gab es praktische Tipps und Einblicke in kirchliche „Leuchtturmprojekte“, viel Lobpreismusik und die Gelegenheit zum Netzwerken. Im benachbarten Messesaal stellten zudem über 200 christliche Werke und Einrichtungen ihre Arbeit vor. 400 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer waren auf und rund um das Kongressgelände im Einsatz.

In der letzten Session warb der Schweizer Theologe und Autor Thomas Härry darum, Herausforderungen im persönlichen Leben und den Gemeinden mit viel „Gestaltungsmut“ anzugehen. Weder überheblich, noch kleinmütig – aber immer mit klarer Fokussierung auf Gott, denn: “Es geht um die Treue zu Christus.“

Thomas Härry (Archivbild 2022: Daniel Wildraut)

„Was für ein Segen!“

Zu den weiteren Sprecherinnen und Sprechern beim LK24 zählten die Theologen Prof. Dr, Michael Herbst (Greifswald) und Dr. Philipp Bartholomä (FTH Gießen), Megan Marshman (Willow Creek-Gemeinde Chicago), der Blogger und Podcaster Carey Nieuwhof, Tobias Teichen (Pastor ICF München), Stacie und Andy Wood (Saddleback Church, Kalifornien) sowie die britische Theologin Dr. Amy Orr-Ewing. Miss Germany 2023, Kira Geiss, wirkte nicht nur in den Pre-Shows und als „rasende Reporterin“ mit, sondern stellte auch ein Gemeindegründungsprojekt in Magdeburg vor.

„7.000 Menschen, was für ein Segen!“ resümierte Ulrich Eggers, der Vorsitzende von Willow Creek Deutschland, und kündigte an: „Wir möchten im Februar 2026 den nächsten Leitungskongress veranstalten.“ Dies sei jedoch mit finanziellen Risiken verbunden. Im Namen des Vorstands warb er um dauerhafte, finanzielle Unterstützung. „Das wäre eine riesige Hilfe“, sagte Eggers. Die Entscheidung über den nächsten Kongress soll nach Ostern fallen.

Willow Creek Deutschland ist ein überkonfessionelles Netzwerk, das haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter ermöglichen will, ihre Berufung zu entdecken. Seit 1996 finden Kongresse in Deutschland statt – zuletzt 2022 in Leipzig.

Transparenzhinweis: Das Jesus.de-Team unterstützte während des Leitungskongresses die Pressearbeit von Willow Creek Deutschland.