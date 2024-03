UNUM24-Konferenz: „Verknüpfen, nicht vermischen“

Zusammenkommen, gemeinsam anbeten, „Einssein“: Das versprechen die Initiatoren der überkonfessionellen Glaubenskonferenz UNUM24 im Juni in der Münchener Olympiahalle.

Vom 20. bis 23. Juni soll die Münchener Olympiahalle ein Ort des geistlichen Miteinanders und der Anbetung werden – das wünschen sich die Initiatoren der Glaubenskonferenz UNUM24. Auf der Rednerliste stehen unter anderem US-Pastor Bill Johnson (Bethel Church, Redding/Kalifornien), Landesbischof Tobias Bilz (Sachsen) und Dr. Johannes Hartl (Gebetshaus Augsburg). Musik kommt von Bethel Music, Upperroom, der Outbreakband, den O’Bros, Alive Worship, Veronika Lohmer und anderen.

„Noch eine Glaubenskonferenz, echt jetzt?“. Die beiden Initiatoren von UNUM24, Fadi Krikor („Fathers House for all Nations“) und Gerhard Kehl (Jordan-Stiftung), beantworten dies mit einem klaren „Ja“. Bewusst wollen sie das „Einssein“ in den Mittelpunkt stellen, heißt es in einer Pressemitteilung. Eingeladen seien Christinnen und Christen aller Denominationen. Einheit könne auf verschiedenen Ebenen erlebt werden, sagt Kehl. „Ich bin so dankbar für das Ringen um Einheit in theologischen Fragen, das besonders zwischen der katholischen und der evangelischen Kirche stattfindet und das sehr wichtig für uns alle ist.“ Es gebe aber auch eine Einheit in Gebet und Anbetung, bei der die Erkenntnis eine untergeordnete Rolle spiele. „Bei UNUM24 geht es nicht nur um ‚Einheit‘, sondern auch um das Geheimnis des „Eins sein“, das zwischen Jesus und dem Vater besteht.“

Fadi Krikor (links) und Gerhard Kehl, die Initiatoren der UNUM24.

Keine Einheitskirche

Kehl betont: „Wir streben keine Einheitskirche an.“ Ihn bewege ein Bild von „fünf Schnüren in fünf verschiedenen Farben, zusammen mit den Worten: ‚Verknüpfen, nicht vermischen.‘ Bei der UNUM24 werden wir sicherlich nicht fünf Farben darstellen können, aber wir wollen uns einreihen, in eine Bewegung des Heiligen Geistes, die er unserem Land schenkt.“ Die Initiatoren wünschen sich, dass die Olympiahalle zu einem „Zelt der Begegnung“ wird und Menschen dort „lebensverändernde Begegnungen“ mit Gott haben.

Die UNUM24-Konferenz findet vom 20. bis 23. Juni in der Münchener Olympiahalle statt. Bis zum 15. März gilt ein Frühbucherrabatt. Dazu gibt es ermäßigte U18-Tickets.

Weitere Informationen gibt es auf der Homepage der UNUM24-Konferenz

UNUM24 – Trailervideo