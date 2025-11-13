„Klima der Angst“: US-Bischöfe kritisieren Trumps Migrationspolitik

Bei ihrer Vollversammlung in Baltimore haben sich die katholischen Bischöfe der USA in einem seltenen politischen Statement deutlich gegen die Migrationspolitik von Präsident Trump positioniert.

Die katholischen Bischöfe der USA haben bei ihrer Vollversammlung in Baltimore eine gemeinsame Erklärung zur Migrationspolitik verabschiedet. Laut Deutschlandfunk stimmten 216 Bischöfe für die Resolution, nur fünf dagegen. Die Erklärung kritisiert die unter Präsident Donald Trump praktizierte Durchsetzung von Einwanderungsgesetzen und spricht von einem „Klima der Angst“.

Besonders besorgt zeigten sich die Bischöfe über die Bedingungen in Haftanstalten sowie über den willkürlichen Entzug des rechtlichen Status für bestimmte Migrantengruppen. Auch die Verunglimpfung von Migranten in der öffentlichen Debatte wurde deutlich verurteilt. In der Erklärung heißt es unter anderem:

„Wir Bischöfe setzen uns für eine grundlegende Reform der Einwanderungsgesetze und -verfahren unseres Landes ein. Menschenwürde und nationale Sicherheit stehen nicht im Widerspruch zueinander. Beides ist möglich, wenn Menschen guten Willens zusammenarbeiten.“

Es ist das erste Mal seit zwölf Jahren, dass sich die Bischofsvollversammlung so klar zu einem politischen Thema äußert.

Die Erklärung der Bischöfe (Englisch)