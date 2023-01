Können Christen noch guten Gewissens Kinder bekommen?

Aufgrund der düsteren Zukunftsaussichten im Rahmen des Klimawandels entscheiden sich manche Paare gegen Kinder. Das sagt der Ethiker und Theologe Alexander Maßmann dazu.

Weltweit fragen sich laut einer Umfrage vier von zehn Menschen zwischen 16 und 25 Jahren, ob sie aufgrund des Klimawandels noch Kinder bekommen sollen. Theologe und Ethiker Alexander Maßmann hat sich für die Nachrichtenseite evangelisch.de mit den Gründen beschäftigt. Traditionell gelte im Christentum ein Rollenbild, laut dem junge Menschen bald nach der Heirat Eltern werden, schreibt Maßmann. Diesem Familienideal stehe nun die Auswirkungen der Überbevölkerung aufs Klima und die Sorge um die Zukunft der Kinder gegenüber.

Der Höhepunkt des Wachstums der Weltbevölkerung dürfte bald erreicht sein, sagt Maßmann zum Thema Überbevölkerung. In vielen Ländern wachse die Bevölkerung schon jetzt nicht mehr. Zum Beispiel in Deutschland. Hier brauche es jedoch junge Wählerinnen und Wähler, die sich fürs Klima einsetzen. „Würden dagegen aufgrund der Sorge um die Zukunft weniger Kinder in Deutschland geboren, dann würden auch innerhalb der jungen Generation zunehmend diejenigen den Ton angeben, die sich für solche Anliegen weniger interessieren.“

Anschließend wendet sich Maßmann der Frage zu, ob den Kindern „die zunehmende Klimakrise zuzumuten“ ist. Er weist darauf hin, deren Anpassungsleistung nicht zur unterschätzen. Vor allem, da sie von klein auf mit den erschwerten Umständen konfrontiert seien. Maßmann kommt zu dem Ergebnis, dass nichts dagegen spreche, weiterhin Kinder zu bekommen. Das eigentliche Problem aus Sicht der christlichen Ethik sieht er darin, „dass es den christlichen Gemeinden anscheinend nicht gelingt, das Gottesvertrauen und die Hoffnung zu vermitteln, die vielen jungen Menschen die Zukunftsangst nehmen würde.“

Link: „Kann man guten Gewissens noch Kinder bekommen?“ (evangelisch.de)