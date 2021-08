„Koffer.Raum.Kirche“: Pfarrerin tourt durch die Dörfer

Mit einem mobilen Projekt will Pfarrerin Jeannette Schurig mehr Kontakt zu den Menschen in ihrem Gemeindeverband im Kirchenkreis Jena bekommen: In den Sommermonaten tourt sie mit der „Koffer.Raum.Kirche“ von Kirche zu Kirche, wie die Mitteldeutsche Kirche auf ihrer Homepage berichtet. Mit dabei habe die Pfarrerin Bücher, Flyer, Andachtsblätter und Kaffee. Vorbild sei das „Bäckerauto.“

Im ländlichen Raum gebe es oft nur noch wenige Begegnungsstätten wie Gaststätten oder Läden, sagt die Pfarrerin. Aber das Bäckerauto fahre rum, damit die Menschen zumindest ihr Brot bekommen. “ Da dachte ich, was ein Bäcker kann, kann ich auch.“ Mal sei Seelsorge gefragt, mal Geselligkeit.

Mehr über das Projekt könnt ihr auf der Webseite der Mitteldeutschen Kirche lesen.