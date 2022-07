Kongress gegen Menschenhandel fordert Prostitutionsverbot

Der Kongress „Gegen Menschenhandel und sexuelle Ausbeutung“ hat in einer Erklärung das „Nordische Modell“ (eine Form von Prostitutionsverbot; Anm. d. Red.) für Deutschland gefordert.

Die Bewertung des 2017 in Kraft getretenen Prostituiertenschutzgesetzes läuft seit dem 1. Juli 2022 und soll 2025 dem Bundestag vorgelegt werden. Mit einer Unterschriftenaktion fordern die Veranstalter des Kongresses „Gegen Menschenhandel und sexuelle Ausbeutung“ für diese Evaluation ein „möglichst breites Spektrum an Expertise und praktischer Erfahrung“.

Außerdem wünschen sie sich eine Verschärfung des bestehenden Gesetzes in Richtung des „Nordischen Modells“. Dazu solle ein Austausch auf europäischer Ebene mit Ländern, die bereits das „Nordische Modell“ etabliert haben, stattfinden. Zudem brauche es laut den Veranstaltern des Kongresses eine breite öffentliche Debatte über „käufliche Sexualität“.

Rund 24.000 Menschen waren laut dem Statistischen Bundesamt Ende 2021 nach dem Prostituiertenschutzgesetz gemeldet. Von 200.000 bis 400.000 Prostituierten ging die Fraktion der CDU/CSU in einem Bericht des Ausschusses für Familie, Senioren, Frauen und Jugend aus. Viele würden durch finanzielle Notlagen, strukturelle Zwänge, Gewalt und Menschenhandel in die Prostitution getrieben, heißt es in einer Erklärung des Kongresses.