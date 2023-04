Life on Stage: 14.000 Gäste besuchen Evangelisationstour

- Werbung -

Rund 14.000 Gäste haben die erste Frühlingstour der Life on Stage Geschichte besucht. Das Team um Gabriel Häsler trat mit seinem evangelistischen Muscial-Programm in Nürnberg, Ludwigsburg und Bülach (Schweiz) auf. Zum Abschluss ging es letzte Woche nach Langenthal in der Schweiz. Dort besuchten über 4.000 Menschen an sieben Abenden die Vorstellungen. Elf Gemeinden bzw. 200 Ehrenamtliche beteiligten sich an der Kampagne. Nach 2018 war Life on Stage das zweite Mal in Langenthal zu Gast.

Die Pastoren vor Ort zeigten sich begeistert von den Musicals. „Die Kombination aus wahren Lebensgeschichten, durch die Musik vermittelte Emotionen und klarem Aufruf, eine Entscheidung für Jesus zu treffen, spricht kirchenferne Menschen ganzheitlich an“, sagte Simon Reifler, Pastor der FeG Langenthal. „Ich bin begeistert von Life on Stage! Das Evangelium wird auf klare und einfache Weise verkündet“, meinte Werner Müller, Pastor der Pfingstgemeinde Langenthal. Im Herbst 2023 startet die nächste Life on Stage Tour.

