Marsch für das Leben: Für eine lebensbejahende Gesellschaft

Zum 20. Mal zogen Abtreibungsgegner beim „Marsch für das Leben“ durch Berlin. Gegendemonstranten stürmten bei der Abschlussveranstaltung die Bühne.

Mehrere tausend Lebensschützer haben am Samstag beim 20. „Marsch für das Leben“ rund um das Brandenburger Tor gegen das Recht auf Schwangerschaftsabbrüche und gegen Sterbehilfe demonstriert. Der Bundesverband Lebensrecht (BVL) als Veranstalter sprach von 4.500 bis 5.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die Polizei schätzte die Zahl auf einige Tausend „im unteren vierstelligen Bereich“. An der Gegendemonstration für das Recht auf Abtreibungen beteiligten sich laut Polizei mehrere Hundert Menschen.

Die BVL-Vorsitzende, Alexandra Linder, kritisierte, „die Geburtenzahlen gehen runter, die Abtreibungszahlen steigen“. Zugleich müssten tausende Frauen nach einem Platz in den immer weniger werdenden Geburtsstationen suchen. „Wir wollen eine lebensbejahende Gesellschaft“, sagte Linder. Beim Lebensrecht gehe es um Inklusion, um den Schutz von Menschen am Anfang und Ende ihres Lebens, um die Hilfe für bedrängte und bedrohte Menschen in schwierigen Lebenssituationen.

Päpstliches Grußwort: „Jeder ist gewollt“

An der Kundgebung beteiligten sich auch in diesem Jahr wieder Vertreter der katholischen Kirche, darunter der Regensburger Bischof Rudolf Voderholzer, der Eichstätter Bischof Gregor Maria Hanke und der Berliner Weihbischof Matthias Heinrich. Der Vertreter des Papstes in Deutschland, Erzbischof Nikola Eterovic, erklärte in einem Grußwort, beim „Marsch für das Leben“ verbänden sich Menschen guten Willens aus unterschiedlichen Religionen, Konfessionen, Weltanschauungen und politischen Strömungen zu einem friedlichen Statement: „Jeder ist gewollt, jeder ist geliebt, jeder ist gebraucht!“

Im Rahmen der Kundgebung präsentierten Mitglieder der brasilianischen Lebensgemeinschaft „Comunidade de Jesus Menino“ ihre Arbeit. Die Gemeinschaft organisiert die Adoption behinderter Kinder, die von ihren Eltern verstoßen wurden. Ihr Gründer Tônio Tavares (Englisch) hat 46 Kinder und Jugendliche adoptiert. Der kanadische Ethiker Pablo Muñoz Iturrieta sprach laut BVL über die ethische und universale Perspektive des Lebensrechts. Er unterstützt im US-Wahlkampf den republikanischen Kandidaten Donald Trump.

Während der Abschlusskundgebung stürmten mehrere Gegendemonstranten die Bühne (Video). Sie skandierten „My body, my choice, raise your voice!“ (Deutsch: Mein Körper, meine Wahl, erhebe deine Stimme) und versuchten ein Transparent zu entrollen. Die Polizei verhinderte dies und führte die Störer von der Bühne.

Parallelveranstaltung in Köln

Zeitgleich fand auch in Köln zum zweiten Mal der „Marsch für das Leben“ statt. Rund 2.000 Menschen nahmen daran teil. John Deighan, Geschäftsführer der „Society for the Protection of Unborn Children“ (SPUC), berichtete von seiner Arbeit in Großbritannien. Fabian, ein junger Mann mit Down-Syndrom, gab ein Statement für das Leben und das Recht auf Leben ab. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Hubert Hüppe wies auf die steigende Selektion von Kindern mit genetischen Besonderheiten hin.

Im Gegensatz zur Veranstaltung in Berlin war die Zahl der Gegendemonstranten in Köln höher – laut Polizei rund 2.500. Sie brachten den „Marsch für das Leben“ durch Blockaden mehrmals zum Stillstand.

Gegendemonstranten: Paragraf 218 streichen

Die Gegendemonstranten skandierten unter anderem „Kein Gott, kein Staat, kein Patriarchat“ und forderten die Streichung des Paragrafen 218 aus dem Strafgesetzbuch. Die aktuelle Regelung entmündige einen großen Teil der Bevölkerung in ihren persönlichen körperlichen Entscheidungen. Nach Paragraf 218 kann ein Schwangerschaftsabbruch mit bis zu drei Jahren Gefängnis bestraft werden.

Kritiker des Marschs werfen den Initiatoren neben der unterschiedlichen Auffassung beim Thema Abtreibung vor, dass Christen beim „Marsch für das Leben“ gemeinsam mit Rechten und Rechtsextremen marschierten. So zählt die AfD-Fraktion im Bundestag zu den Unterstützern des Marschs. Die AfD-Politikerin Beatrix von Storch war laut Tagesspiegel unter den Teilnehmenden.

Antifeminismus nehme eine Scharnierfunktion zwischen konservativen, christlich-fundamentalistischen und extrem rechten Gruppen ein, sagt Ronja Heukelbach von „Spotlight“ gegenüber dem Kölner Stadt-Anzeiger. Das Projekt, das sich mit den Gefahren von Antifeminismus befasst, wird von Land und Bund gefördert. „Der „Marsch für das Leben“ sei problematisch, weil dessen Unterstützer „darauf hinarbeiten, die reproduktive Selbstbestimmung zu untergraben.“

ALfA kritisiert Stimmungsmache gegen Lebensschützer

Cornelia Kaminski von der „Aktion Lebensrecht für Alle“ (ALfA) kritisierte dagegen die „Diffamierung von Lebensrechtlern“. Das ZDF hatte in seiner Reportage Glaube, Macht, Ideologie – das gefährliche Netz der Abtreibungsgegner vor dem Einfluss rechtsextremer Gruppierungen auf Abtreibungsgegner gewarnt. ALfA bekenne sich zur „freiheitlich-demokratischen Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland und ihrer Verfassung“, so Kaminski, sei überparteilich und überkonfessionell und lasse sich politisch weder rechts noch links verorten.“ Kaminski weiter: „„Der als ,investigative Reportage‘ getarnte Beitrag ist in Wirklichkeit der so schamlose wie durchsichtige Versuch, zweier mit der Abtreibungslobby sympathisierenden Autoren, Bürger, die sich öffentlich für das Recht auf Leben wehrloser und unschuldiger Kinder im Mutterleib einsetzen, als ,rechtradikal‘ zu etikettieren.“

Schutz des ungeborenen Lebens im Grundgesetz

Das Grundgesetz verpflichtet den Staat in Artikel 1 zum Schutz des ungeborenen Lebens. Dies hatte der wissenschaftliche Dienst des Bundestags zuletzt 2018 in einem „Sachstand“ zum Thema unterstrichen. Darin heißt es:

„Durch das Grundgesetz werden dem Staat nicht nur unmittelbare Eingriffe in das menschliche Leben untersagt, er wird zugleich verpflichtet, sich schützend und fördernd vor jedes menschliche Leben zu stellen. Dies umfasst auch das ungeborene Leben.“ Und weiter: „Die Schutzpflicht beginnt […] mit der Einnistung des befruchteten Eis in der Gebärmutter […], denn fortan handelt es sich um ein individuelles, genetisch einmaliges und nicht mehr teilbares Leben. Das Ungeborene wird im Wachstumsprozess nicht erst zum Menschen, sondern entwickelt sich als solcher weiter […]. Das ungeborene Leben ist mithin bereits Träger von Grundrechten. Eine Verletzung seiner Men- schenwürde aus Art. 1 Abs. 1 GG kann verfassungsrechtlich nicht gerechtfertigt werden“

Der Bundesverband Lebensrecht ist ein Zusammenschluss 15 deutscher Lebensrechtsorganisationen. Er tritt laut Selbstbeschreibung ein (Auswahl) „für eine umfassende, individuelle, respektvolle Hilfe und Beratung im Schwangerschaftskonflikt, mit der die Mutter, das Kind und alle anderen Betroffenen leben können“ sowie den „Schutz von Embryonen vor Verwertung, Verzweckung und Vernichtung.“

