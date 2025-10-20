BibleProject: Advent neu entdecken

Jesus.de unterstützen!
Advent ist mehr als Kerzen und Kalender. Das BibleProject lädt mit Videos, Artikeln und Gruppenmaterial zur Vorbereitung ein.

Für Christinnen und Christen ist Advent „eine Zeit des Innehaltens, Betens und Erwartens – eine gemeinsame Vorbereitung auf die Ankunft Jesu“, heißt es in einer Pressemitteilung des BibleProject. Zum „Inspirieren und Vorbereiten“ hat die Initiative alle ihre Advents- und Weihnachtsmaterialien zusammengestellt.

Auf der Webseite finden Interessierte Erklärvideos zur Weihnachtsgeschichte und zum Advent sowie passende Reflexionsfragen für Kleingruppen. Außerdem hat das BibleProject Artikel zu Jesu Geburt und der messianischen Verheißung aufgelistet: Im Blog geht es um Themen wie „Jesu Stammbaum“ und „Jesaja und der messianische König“. Dazu werden häufig gestellte Fragen zum Advent beantwortet und es gibt einen Bibelleseplan, der durch die Adventszeit begleiten soll.

Die Materialien sind „ideal für den Einsatz im Gottesdienst, in Kleingruppen, zur Predigtvorbereitung oder für dein persönliches Bibelstudium“, heißt es.

Jesus.de ist das Informations- und Diskussionsportal rund um den christlichen Glauben. Wir sind als Team begeistert von Jesus, und diese Begeisterung möchten wir mit euch teilen – ohne Dogmatismus oder theologische Absolutheitsansprüche.

Jesus.de wird vom gemeinnützigen SCM Bundes-Verlag getragen, der Zeitschriften wie Family, Aufatmen, MOVO und andersLeben herausgibt.

